Ahold Delhaize accroît sa marge opérationnelle sous-jacente au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 08:48
Selon le distributeur alimentaire, une forte performance aux Etats-Unis et l'augmentation des résultats en assurance ont largement compensé l'effet du décret gouvernemental et de l'intervention sur les prix de l'industrie alimentaire en Serbie.
Son chiffre d'affaires s'est contracté de 4,3% en données publiées, à 22,27 MdsEUR, mais a augmenté de 2% hors effets de change. En données comparables et hors essence, les ventes se sont aussi accrues de 2%, dont 1,5% aux Etats-Unis et 2,6% en Europe.
"Bien que les risques aient augmenté depuis le début de l'année, nous sommes confiants dans notre plan", estime le CEO Frans Muller, qui revendique "un solide plan pour stimuler la performance relative en volumes et parts de marché dans l'environnement actuel".
Pour 2026, il confirme donc anticiper un BPA sous-jacent en croissance à un pourcentage "à un seul chiffre moyen ou élevé" à changes constants, une marge d'exploitation sous-jacente de l'ordre de 4% et un cash-flow libre d'au moins 2,3 MdsEUR.
Thierry Garnier nommé prochain CEO par le conseil de surveillance
Par ailleurs, Ahold Delhaize annonce que son conseil de surveillance a nommé Thierry Garnier pour devenir membre du directoire et occuper les fonctions de CEO, succédant ainsi à Frans Müller, qui occupait ce poste depuis juillet 2018.
Cette nomination sera soumise à une assemblée générale extraordinaire et aux autorisations réglementaires habituelles. Thierry Garnier devrait succéder à Frans Müller lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en avril 2027.
De nationalité française et britannique, Thierry Garnier dispose d'une vaste expérience dans le commerce de détail international. Il est CEO de Kingfisher, distributeur international d'articles de bricolage, depuis septembre 2019.
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