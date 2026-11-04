Ahold Delhaize abaisse ses objectifs annuels après la cyberattaque

À l'occasion de la publication de ses résultats du 3e trimestre, Ahold Delhaize fait part d'un abaissement de ses objectifs annuels en raison de la cyberattaque qui a affecté ses activités le mois dernier, mais annonce aussi un programme de rachat d'actions.

Le groupe belgo-néerlandais Ahold Delhaize publie un BPA sous-jacent en croissance de 2,5% à 0,69 EUR ( 1,4% à taux de change constants) au titre du 3e trimestre 2026, avec une marge opérationnelle sous-jacente en retrait de 0,1 point à 4,1%, mais un free cash-flow en croissance de 14,3% à 445 MEUR.

Le chiffre d'affaires du distributeur alimentaire a augmenté de 2,6% en données publiées, à 23 089 MEUR, et de 1,9% à taux de change constants. En données comparables et hors essence, les ventes se sont accrues de 1,2%, dont 0,5% aux États-Unis et 2,1% en Europe.

"Une forte discipline des coûts et une exécution régulière de notre programme Save for Our Customers ont soutenu une marge opérationnelle sous-jacente saine, nous permettant d'absorber les pressions sur les coûts causées, entre autres, par la hausse des prix de l'essence", souligne son CEO, Frans Muller.

Toutefois, en raison de l'incident de cybersécurité qui a affecté son activité au mois d'octobre, entraînant à la fois une perte de chiffre d'affaires et des coûts de remédiation, Ahold Delhaize indique revoir à la baisse ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice.

Il anticipe désormais une croissance de son BPA sous-jacent à taux de change constants dans le bas de la fourchette à un chiffre (et non plus dans le milieu ou le haut de cette fourchette), une marge d'exploitation sous-jacente proche de 4% (et non plus de l'ordre de 4%) et un cash-flow libre autour de 2,1 MdsEUR (et non plus d'au moins 2,3 MdsEUR).

En revanche, Ahold Delhaize annonce un programme de rachat d'actions de 1 MdEUR, qui débutera début 2027. Le groupe vise également une augmentation de son dividende par action pour 2026 à un taux moyen à un chiffre, compte tenu de ces perspectives.