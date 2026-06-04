AGRIPOWER : Projet majeur de joint-venture pour accélérer la stratégie de développeur-investisseur sur des sites " Brownfield "

Agripower France (« Agripower ») annonce la signature d'un term-sheet stratégique avec un fonds d'investissement et une société spécialisée dans le développement de projets d'énergies renouvelables en vue de la création d'une joint-venture dédiée à la prise de participation dans des sites de méthanisation déjà existants (Brownfield).
Ce partenariat structurant s'inscrit dans la stratégie de croissance d'Agripower visant à accélérer la conversion de sites existants de méthanisation exploités actuellement en cogénération vers la production de biométhane injecté, tout en renforçant les capacités de développement du Groupe.
La joint-venture serait détenue à hauteur de 51 % par Eliona , filiale à 100 % d'Agripower regroupant les participations du Groupe dans ses actifs de méthanisation, à 44% par le fonds d'investissement et 5% par la société partenaire.
Le term-sheet prévoit la mise en place dans la joint-venture d'une enveloppe d'investissement comprise entre 20 et 35 M€, destinée au financement des projets identifiés . Cette enveloppe serait composée d'un apport en fonds propres de 1 M€ et de financements complémentaires sous forme d'avances d'associés et/ou d'obligations convertibles. La période de tirage serait de 24 mois, avec possibilité d'extension.
La signature définitive est soumise à la finalisation de la documentation juridique et à la réalisation d'un certain nombre de conditions suspensives.
Guillaume Labarrière, Président d'Agripower, déclare : « Nous dévoilons ce jour un projet de partenariat stratégique et ambitieux qui confirme la dynamique forte dans laquelle nous sommes engagés depuis plusieurs mois. Cette joint-venture va contribuer à l'accélération significative de notre activité et confirme l'entrée de notre Groupe dans une phase de changement d'échelle opérationnel. Cela confirme la pertinence de notre positionnement stratégique sur des projets à plus forte valeur ajoutée, intégrant notre savoir-faire en ingénierie, fourniture, montage et mise en service de solutions de production de gaz renouvelable. »
Prochain communiqué financier :
Résultats annuels et comptes consolidés 2025-2026 - 29 octobre 2026
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À PROPOS D'AGRIPOWER
Créé en 2012, Agripower France est un acteur français de la méthanisation, désormais positionné comme un développeur-investisseur dans le biométhane.
Agripower France développe, finance, construit et accompagne l'exploitation d'unités de production d'énergie renouvelable, principalement pour les secteurs agricole et agro-industriel. En s'appuyant sur une expertise intégrée, Agripower constitue progressivement un portefeuille d'actifs en propre afin de générer des revenus récurrents et de contribuer durablement à la transition énergétique.
Agripower vise à réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 8 M€ en 2025-2026.
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