Agripower : Le financement prend le pas sur les résultats

Publication des résultats annuels 2025/2026

Agripower a publié vendredi soir ses résultats annuels 2025/2026 et, pour la première fois, des comptes consolidés intégrant Eliona et cinq des sept SPV. Le chiffre d’affaires social ressort à 8,3 M€ (+125%), conforme à la guidance révisée en mars, pour un EBITDA social de -2,5 M€ et un REX de -2,1 M€ (vs guidance implicite de -1,4 M€). En consolidé, le CA atteint 11,5 M€ pour un EBITDA de -3,5 M€ et un résultat net de -4,4 M€. Surtout, la trésorerie consolidée n’est plus que de 3,0 M€ (dont 1,9 M€ au niveau d’Agripower France) pour une dette brute de 10,3 M€. La priorité du groupe est désormais de sécuriser rapidement une solution de financement, ce qui nous conduit à suspendre notre recommandation.

Estimations et recommandation

Nous suspendons notre recommandation et notre objectif de cours ainsi que nos estimations dans l’attente de la solution de financement qui sera retenue.

Celle-ci déterminera à la fois le calendrier de mise en service des unités et la part de leur valeur revenant aux actionnaires actuels. Trois pistes sont à l’étude à ce stade : 1/ la poursuite des financements bancaires projet par projet, à l’image de ce qui a été obtenu pour les Gourmets, 2/ la finalisation de la JV et enfin 3/ une recherche de financement au niveau d’Eliona. Cette dernière option nous paraît la plus probable à court terme, et ses modalités seront déterminantes pour le titre.

Sur le fond, notre approche par somme des parties (détaillée ici lors de la ré-initiation du titre) reste pertinente, mais elle repose naturellement sur l’hypothèse d’un portefeuille entièrement financé jusqu’à la mise en service. Il faut toutefois reconnaitre au management d’Agripower d’avoir su, en quelques mois, transformer un pur EPC en un acteur intégré de la méthanisation, combinant une activité de prestations pour compte de tiers et une activité de développeur-investisseur, basée sur des actifs à forte valeur.