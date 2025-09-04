 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Agios plonge après que la FDA a retardé l'approbation élargie d'un médicament contre les troubles sanguins
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 16:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

4 septembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Agios Pharmaceuticals AGIO.O chutent de13,2 % à 35,25 $ ** AGIO déclare que la FDA a repoussé la décision sur l'approbation élargie de Pyrukynd au 7 décembre

** Le retard fait suite à la soumission par Agios d'une proposition de programme de sécurité (REMS) pour traiter le risque potentiel de lésions hépatiques; aucune nouvelle donnée d'efficacité ou de sécurité n'a été demandée, selon l'entreprise

** Agios cherche à élargir l'utilisation de Pyrukynd aux adultes atteints d'alpha ou de bêta-thalassémie, y compris celles qui ont ou n'ont pas besoin de transfusions régulières

** La thalassémie est un trouble sanguin héréditaire qui réduit le nombre de globules rouges sains

** Pyrukynd est déjà approuvé par la FDA pour l'anémie hémolytique chez les adultes souffrant d'un déficit en PC **En tenant compte des mouvements de la séance, l'action AGIO est en hausse de 6,5 % depuis le début de l'année

