Agility Robotics va entrer en bourse dans le cadre d'une opération de 2,5 milliards de dollars avec une SPAC soutenue par Michael Klein

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Agility Robotics va entrer en bourse via une fusion avec la société de chèque en blanc Churchill Capital Corp XI CCXI.O dans le cadre d'une opération de 2,5 milliards de dollars, ont annoncé mercredi les deux entreprises.

Voici quelques détails sur cette opération:

* L'opération devrait rapporter plus de 620 millions de dollars à Agility, société basée dans l'Oregon, dont environ 200 millions de dollars provenant de financements accordés par des investisseurs institutionnels existants et nouveaux.

* Agility utilisera ces fonds pour honorer ses commandes existantes, étendre ses déploiements commerciaux et augmenter sa production.

* Les actions de Churchill Capital Corp XI, soutenue par Michael Klein, négociateur chevronné de Wall Street, ont bondi de 18 % lors des échanges avant l’ouverture de la Bourse.

* Digit, le robot humanoïde phare d’Agility, est déployé dans les secteurs de la fabrication, de la distribution et de la logistique pour automatiser des tâches physiques. L’entreprise estime le potentiel de son marché à environ 1 000 milliards de dollars.

* "Les humanoïdes se trouvent à un tournant décisif en matière d’adoption commerciale, et nous nous attachons à répondre à la demande croissante des clients, à étendre nos déploiements et à faire progresser notre feuille de route", a déclaré Peggy Johnson, directrice générale d’Agility.

* L’entreprise a déjà obtenu plus de 300 millions de dollars de commandes pour une nouvelle version de Digit en cours de développement, qui disposera d’une dextérité accrue pour manipuler des objets plus petits et intégrera des normes de sécurité plus strictes.

* La société sera cotée sur une bourse nord-américaine sous le symbole boursier AGLT.