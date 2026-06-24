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Agility Robotics s'apprête à entrer en bourse dans le cadre d'une opération avec une SPAC évaluée à 2,5 milliards de dollars, selon le WSJ
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 06:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées de l'article du WSJ)

Agility Robotics va entrer en bourse via une fusion avec Churchill Capital Corp XI CCXI.O , ce qui valorise la start-up à environ 2,5 milliards de dollars, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant des dirigeants de la société.

Voici quelques détails tirés de l'article:

* Les sociétés prévoient de tirer de cette opération un produit brut de plus de 600 millions de dollars, dont 420 millions en espèces provenant de Churchill XI et plus de 200 millions via un investissement privé en actions ordinaires dans une société cotée, mené par le groupe taïwanais Foxconn

* La société cotée en bourse sera cotée sous le symbole boursier AGLT

* Basée dans l’Oregon, l’entreprise fabrique des robots humanoïdes prêts à être commercialisés, appelés “Digit”, comme l’indique son site internet

* Agility a déjà obtenu des commandes pour une nouvelle version de Digit en cours de développement, qui devrait offrir une dextérité accrue pour manipuler des objets plus petits et intégrer des normes de sécurité plus strictes

* Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information

* Agility Robotics et Churchill Capital Corp XI n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau

Fusions / Acquisitions
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