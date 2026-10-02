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Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : semaine du 5 au 9 octobre 2026
information fournie par AOF 02/10/2026 à 18:08

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(Zonebourse.com) - Lundi 5 octobre

Europe

Repsol S.A.

Mardi 6 octobre

France

Vaziva

Fermentalg

Mercredi 7 octobre

France

LDC SA

Bilendi

US

Costco Wholesale Corporation

Jeudi 8 octobre

France

Getlink SE

Patrimoine et Commerce

Wallix Group

Mauna Kea Technologies

SpineGuard

Winfarm

Europe

Tesco PLC

US

PepsiCo, Inc.

Vendredi 9 octobre

France

AB Science

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