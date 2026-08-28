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Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : semaine du 31 au 4 septembre 2026
information fournie par AOF 28/08/2026 à 17:38
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(Zonebourse.com) - Lundi 31 août

France

Memscap

Mardi 1er septembre

Europe

Medtronic plc

Swiss Life Holding AG

US

Palo Alto Networks, Inc.

Dell Technologies Inc.

Mercredi 2 septembre

France

Figeac Aéro

US

Broadcom Inc.

Costco Wholesale Corporation

Snowflake Inc.

Jeudi 3 septembre

France

Vivendi SE

Voltalia

Bastide Le Confort Médical

Vendredi 4 septembre

France

Getlink SE

Viel & Cie

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