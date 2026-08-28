Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : semaine du 31 au 4 septembre 2026

(Zonebourse.com) - Lundi 31 août
France
Memscap
Mardi 1er septembre
Europe
Medtronic plc
Swiss Life Holding AG
US
Palo Alto Networks, Inc.
Dell Technologies Inc.
Mercredi 2 septembre
France
Figeac Aéro
US
Broadcom Inc.
Costco Wholesale Corporation
Snowflake Inc.
Jeudi 3 septembre
France
Vivendi SE
Voltalia
Bastide Le Confort Médical
Vendredi 4 septembre
France
Getlink SE
Viel & Cie
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