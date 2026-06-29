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Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : semaine du 29 au 3 juillet 2026
information fournie par AOF 29/06/2026 à 17:45

(Zonebourse.com) - Lundi 29 juin 2026

Europe

Prosus N.V.

Mardi 30 juin 2026

France

EGIDE S.A.

Mercredi 1 juillet 2026

France

Argan

Jeudi 2 juillet 2026

France

Sodexo

Vendredi 3 juillet 2026

France

Pluxee N.V.

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