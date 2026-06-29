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Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : semaine du 29 au 3 juillet 2026
information fournie par AOF•29/06/2026 à 17:45
(Zonebourse.com) -
Lundi 29 juin 2026
Europe
Prosus N.V.
Mardi 30 juin 2026
France
EGIDE S.A.
Mercredi 1 juillet 2026
France
Argan
Jeudi 2 juillet 2026
France
Sodexo
Vendredi 3 juillet 2026
France
Pluxee N.V.
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information fournie par Boursorama avec Media Services•29.06.2026•18:05•
Le premier submersible doit être livré en 2031. En attendant, Stockholm va prêter un bâtiment à la Pologne pour former les personnels. La Pologne a signé lundi 29 juin un contrat de quelque 4,24 milliards d'euros pour l'acquisition de trois sous-marins suédois ...
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L'épidémie d'Ebola, qui a fait jusqu'ici 360 morts sur 1.274 personnes contaminées, s'est étendue à une 4e province en République démocratique du Congo (RDC), toute la partie nord-est du pays qui rassemble environ 15 millions d'habitants étant désormais affectée. ...
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information fournie par Boursorama•29.06.2026•17:52•
Entre transformation technologique et culture de l'actionnariat individuel, le leader des gaz industriels cherche à faire coïncider innovation et partage de la création de valeur. Avec : Anne-Sophie Richard, Directrice Relations Investisseurs Individuels Amaury ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•29.06.2026•17:39•
Une volonté de la direction d'Airbus de réduire le télétravail hebdomadaire suscite le mécontentement parmi les salariés de l'avionneur en France, alors que la CGT appelle à un débrayage jeudi pour la troisième semaine consécutive sur le sujet. Dans une lettre ...
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