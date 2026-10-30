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Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : semaine du 2 au 6 novembre 2026
information fournie par AOF 30/10/2026 à 16:12

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(Zonebourse.com) - Lundi 2 novembre

France

Coface SA

Forvia (ex-Faurecia)

LACROIX Group

US

Apple Inc.

Palantir Technologies Inc.

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Marriott International, Inc.

Mardi 3 novembre

France

bioMérieux

Rubis

M6 Métropole Télévision

Viridien

Oeneo

Icape Holding

Omer-Decugis & Cie

ABEO SA

HERIGE

Fermentalg

Bilendi

Sequans Communications S.A.

HiPay Group

Europe

Eaton Corporation plc

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Ferrari N.V.

Bayer AG

Coca-Cola Europacific Partners plc

US

AMD (Advanced Micro Devices)

Amgen Inc.

Arista Networks, Inc.

Shopify Inc.

Pfizer Inc.

Progressive Corporation

Marathon Petroleum Corporation

Booking Holdings Inc.

Mercredi 4 novembre

France

JCDECAUX SE

NEURONES

Criteo S.A.

Selectirente

Europe

Arm Holdings plc

Novo Nordisk A/S

BMW AG

Leonardo S.p.A.

Ahold Delhaize N.V.

Tenaris S.A.

BPER Banca S.p.A.

US

Costco Wholesale Corporation

QUALCOMM Incorporated

McDonald's Corporation

Uber Technologies, Inc.

CVS Health Corporation

McKesson Corporation

Jeudi 5 novembre

France

ENGIE

Legrand

Veolia Environnement

Bouygues SA

Teleperformance SE

Arkema

Air France-KLM

Vicat

Antin Infrastructure Partners

GENFIT

Bonduelle

LNA Santé

Belgrano

EDAP TMS S.A.

AKWEL

Innate Pharma

Prismaflex International

Winfarm

Europe

Deutsche Telekom AG

National Grid plc

DHL Group

Rheinmetall AG

Swiss Re Ltd

Siemens Healthineers AG

Diageo plc

AP Moller Maersk

Commerzbank AG

ArcelorMittal

ORLEN Spolka Akcyjna

Swisscom AG

BeOne Medicines AG

PKO Bank Polski S.A.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Mettler-Toledo International, Inc.

Genmab A/S

Novonesis A/S

HOCHTIEF AG

US

ConocoPhillips

Parker-Hannifin Corporation

Canadian Natural Resources Limited

Cloudflare, Inc.

Southern Company

Vendredi 6 novembre

France

Getlink SE

Pasqal Holding SA

HEXAOM

Europe

Daimler Truck Holding AG

US

Enbridge Inc.

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