Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : semaine du 2 au 6 novembre 2026

(Zonebourse.com) - Lundi 2 novembre
France
Coface SA
Forvia (ex-Faurecia)
LACROIX Group
US
Apple Inc.
Palantir Technologies Inc.
Vertex Pharmaceuticals Incorporated
Marriott International, Inc.
Mardi 3 novembre
France
bioMérieux
Rubis
M6 Métropole Télévision
Viridien
Oeneo
Icape Holding
Omer-Decugis & Cie
ABEO SA
HERIGE
Fermentalg
Bilendi
Sequans Communications S.A.
HiPay Group
Europe
Eaton Corporation plc
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Ferrari N.V.
Bayer AG
Coca-Cola Europacific Partners plc
US
AMD (Advanced Micro Devices)
Amgen Inc.
Arista Networks, Inc.
Shopify Inc.
Pfizer Inc.
Progressive Corporation
Marathon Petroleum Corporation
Booking Holdings Inc.
Mercredi 4 novembre
France
JCDECAUX SE
NEURONES
Criteo S.A.
Selectirente
Europe
Arm Holdings plc
Novo Nordisk A/S
BMW AG
Leonardo S.p.A.
Ahold Delhaize N.V.
Tenaris S.A.
BPER Banca S.p.A.
US
Costco Wholesale Corporation
QUALCOMM Incorporated
McDonald's Corporation
Uber Technologies, Inc.
CVS Health Corporation
McKesson Corporation
Jeudi 5 novembre
France
ENGIE
Legrand
Veolia Environnement
Bouygues SA
Teleperformance SE
Arkema
Air France-KLM
Vicat
Antin Infrastructure Partners
GENFIT
Bonduelle
LNA Santé
Belgrano
EDAP TMS S.A.
AKWEL
Innate Pharma
Prismaflex International
Winfarm
Europe
Deutsche Telekom AG
National Grid plc
DHL Group
Rheinmetall AG
Swiss Re Ltd
Siemens Healthineers AG
Diageo plc
AP Moller Maersk
Commerzbank AG
ArcelorMittal
ORLEN Spolka Akcyjna
Swisscom AG
BeOne Medicines AG
PKO Bank Polski S.A.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Mettler-Toledo International, Inc.
Genmab A/S
Novonesis A/S
HOCHTIEF AG
US
ConocoPhillips
Parker-Hannifin Corporation
Canadian Natural Resources Limited
Cloudflare, Inc.
Southern Company
Vendredi 6 novembre
France
Getlink SE
Pasqal Holding SA
HEXAOM
Europe
Daimler Truck Holding AG
US
Enbridge Inc.
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