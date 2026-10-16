Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : semaine du 19 au 23 octobre 2026

(Zonebourse.com) - Lundi 19 octobre
France
Virbac
Diagnostic Medical Systems
Mon Courtier Energie Groupe
Mon Courtier Energie Groupe
EGIDE S.A.
Mardi 20 octobre
France
EssilorLuxottica
Michelin (CGDE)
OVH Groupe
VusionGroup
Vivendi SE
Icade
Sidetrade S.A.
La Française de l'Energie
Prodways Group
Mauna Kea Technologies
Europe
ABB Ltd
Chubb Limited
Deutsche Börse AG
Anglo American plc
US
GE Aerospace
Netflix, Inc.
RTX Corporation
Intuitive Surgical, Inc.
Capital One Financial Corporation
Mercredi 21 octobre
France
Bureau Veritas SA
Carrefour
Klépierre
Edenred SE
Covivio
FDJ United
Interparfums
ID Logistics Group
Altarea
OPmobility SE
Fnac Darty
Synergie SE
Atos Group
Bastide Le Confort Médical
HighCo
Claranova SE
Europe
SAP SE
Iberdrola, S.A.
DNB Bank ASA
DSV A/S
Svenska Handelsbanken AB
US
Meta Platforms, Inc.
Tesla, Inc.
Lam Research Corporation
Philip Morris International, Inc.
Thermo Fisher Scientific, Inc.
Texas Instruments Incorporated
IBM
Abbott Laboratories
NextEra Energy
Danaher Corporation
AT&T Inc.
CME Group Inc.
Jeudi 22 octobre
France
L'Oréal
Hermès International
Thales
Sartorius Stedim Biotech
Unibail-Rodamco-Westfield SE
Ipsen
Aéroports de Paris
Getlink SE
Rexel
Nexans
Valeo SE
SEB S.A.
Wendel SE
LISI S.A.
Canal SA
Tikehau Capital
Carmila
Maurel
Pierre & Vacances
Voltalia
SMCP SA
Nexity
Wallix Group
Roche Bobois S.A.
Cegedim
Ateme
SRP Groupe
Guerbet
Pullup Entertainment
NFL Biosciences
Maisons du Monde
Okwind
Okwind
Europe
Roche Holding AG
Nestlé S.A.
Spotify Technology S.A.
Atlas Copco AB
Barclays PLC
RELX PLC
London Stock Exchange Group Plc
argenx SE
Nokia Oyj
Galderma Group AG
Swedbank AB
Sandvik AB
Enskilda Banken
Schindler Holding AG
Kuehne und Nagel International AG
US
Procter & Gamble Company
Union Pacific Corporation
Western Digital Corporation
Valero Energy Corporation
Lockheed Martin Corporation
Newmont Corporation
Vendredi 23 octobre
France
Safran
Sodexo
GTT (Gaztransport & Technigaz)
Planisware
Ipsos
Europe
Eni S.p.A.
AB Volvo
Holcim Ltd
Sika AG
SAAB AB
US
American Express Company
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