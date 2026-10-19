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Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : semaine du 19 au 23 octobre 2026
information fournie par AOF 19/10/2026 à 17:21

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(Zonebourse.com) - Lundi 19 octobre

France

Virbac

Diagnostic Medical Systems

Mon Courtier Energie Groupe

Mon Courtier Energie Groupe

EGIDE S.A.

Mardi 20 octobre

France

EssilorLuxottica

Michelin

OVH Groupe

VusionGroup

Vivendi SE

Icade

Sidetrade S.A.

La Française de l'Energie

Prodways Group

Mauna Kea Technologies

Europe

ABB Ltd

Chubb Limited

Deutsche Börse AG

Anglo American plc

US

SpaceX (Space Exploration Technologies)

GE Aerospace

Netflix, Inc.

RTX Corporation

Intuitive Surgical, Inc.

Capital One Financial Corporation

Mercredi 21 octobre

France

Bureau Veritas SA

Carrefour

Klépierre

Edenred SE

Covivio

FDJ United

Interparfums

ID Logistics Group

Altarea

OPmobility SE

Fnac Darty

Synergie SE

Atos Group

Bastide Le Confort Médical

HighCo

Claranova SE

Europe

SAP SE

Iberdrola, S.A.

DNB Bank ASA

DSV A/S

Svenska Handelsbanken AB

US

Meta Platforms, Inc.

Tesla, Inc.

Lam Research Corporation

Philip Morris International, Inc.

Thermo Fisher Scientific, Inc.

Texas Instruments Incorporated

IBM

Abbott Laboratories

NextEra Energy

Danaher Corporation

AT&T Inc.

CME Group Inc.

Jeudi 22 octobre

France

L'Oréal

Hermès International

Thales

Sartorius Stedim Biotech

Unibail-Rodamco-Westfield SE

Ipsen

Aéroports de Paris

Getlink SE

Rexel

Nexans

Valeo SE

Wendel SE

SEB S.A.

Canal SA

Tikehau Capital

LISI S.A.

Carmila

Maurel & Prom

Pierre & Vacances

Voltalia

SMCP SA

Nexity

Wallix Group

Roche Bobois S.A.

Cegedim

Ateme

SRP Groupe

Guerbet

Pullup Entertainment

Maisons du Monde

NFL Biosciences

Okwind

Okwind

Europe

Roche Holding AG

Nestlé S.A.

Spotify Technology S.A.

Atlas Copco AB

Barclays PLC

RELX PLC

London Stock Exchange Group Plc

Nokia Oyj

argenx SE

Galderma Group AG

Swedbank AB

Sandvik AB

Enskilda Banken

Schindler Holding AG

Kuehne und Nagel International AG

US

Procter & Gamble Company

Union Pacific Corporation

Valero Energy Corporation

Lockheed Martin Corporation

Western Digital Corporation

Newmont Corporation

Vendredi 23 octobre

France

Safran

Sodexo

GTT (Gaztransport & Technigaz)

Planisware

Ipsos

Europe

Eni S.p.A.

AB Volvo

Holcim Ltd

Sika AG

SAAB AB

US

American Express Company

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