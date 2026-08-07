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Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : semaine du 10 au 14 août 2026
information fournie par AOF 07/08/2026 à 17:37
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(Zonebourse.com) - Mardi 11 août

France

Vallourec

Viel & Cie

HEXAOM

Europe

Alcon Inc.

Mercredi 12 août

Europe

EON SE

Nebius Group

ABN AMRO Bank N.V.

Hannover Re

US

Cisco Systems, Inc.

Jeudi 13 août

France

Valneva SE

EDAP TMS S.A.

Europe

Antofagasta plc

RWE AG

AP Moller Maersk

PKO Bank Polski S.A.

Adyen N.V.

US

Applied Materials, Inc.

Brookfield Corporation

Vendredi 14 août

Europe

Talanx AG

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