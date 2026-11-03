Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 4 novembre 2026

(Zonebourse.com) - France
JCDECAUX SE
NEURONES
Criteo S.A.
Selectirente
Europe
Arm Holdings plc
Novo Nordisk A/S
BMW AG
Leonardo S.p.A.
Ahold Delhaize N.V.
BPER Banca S.p.A.
Heidelberg Materials AG
Fresenius SE & Co. KGaA
US
Costco Wholesale Corporation
McDonald's Corporation
QUALCOMM Incorporated
Uber Technologies, Inc.
McKesson Corporation
CVS Health Corporation
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