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Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 4 novembre 2026
information fournie par AOF 03/11/2026 à 17:07

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(Zonebourse.com) - France

JCDECAUX SE

NEURONES

Criteo S.A.

Selectirente

Europe

Arm Holdings plc

Novo Nordisk A/S

BMW AG

Leonardo S.p.A.

Ahold Delhaize N.V.

BPER Banca S.p.A.

Heidelberg Materials AG

Fresenius SE & Co. KGaA

US

Costco Wholesale Corporation

McDonald's Corporation

QUALCOMM Incorporated

Uber Technologies, Inc.

McKesson Corporation

CVS Health Corporation

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