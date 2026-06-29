Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 30 juin 2026

(Zonebourse.com) - France
EGIDE S.A.
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.
L'épidémie d'Ebola, qui a fait jusqu'ici 360 morts sur 1.274 personnes contaminées, s'est étendue à une 4e province en République démocratique du Congo (RDC), toute la partie nord-est du pays qui rassemble environ 15 millions d'habitants étant désormais affectée. ... Lire la suite
Entre transformation technologique et culture de l'actionnariat individuel, le leader des gaz industriels cherche à faire coïncider innovation et partage de la création de valeur. Avec : Anne-Sophie Richard, Directrice Relations Investisseurs Individuels Amaury ... Lire la suite
Une volonté de la direction d'Airbus de réduire le télétravail hebdomadaire suscite le mécontentement parmi les salariés de l'avionneur en France, alors que la CGT appelle à un débrayage jeudi pour la troisième semaine consécutive sur le sujet. Dans une lettre ... Lire la suite
Deux ans et demi après son dépôt, le Parlement a définitivement adopté lundi une proposition de loi visant à enrayer l'essor de la mode éphémère, incarnée par le géant asiatique Shein. Mais avec un dispositif resserré autour de l'"ultra fast fashion", pour préserver ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|30,96
|+12,50%
|8 367,33
|-0,21%
|73,07
|-2,37%
|114,3
|-0,04%
|4,8905
|-2,66%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer