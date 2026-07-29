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Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 30 juillet 2026
information fournie par AOF 29/07/2026 à 17:59
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(Zonebourse.com) - France

Schneider Electric SE

Sanofi

Société Générale

Saint-Gobain

Veolia Environnement

Amundi

Bouygues SA

Capgemini SE

Unibail-Rodamco-Westfield SE

Ipsen

Ayvens

SPIE SA

Renault

Scor SE

Technip Energies N.V.

Vallourec

JCDECAUX SE

Arkema

Teleperformance SE

Wendel SE

Air France-KLM

Coface SA

VusionGroup

Planisware

Mersen

Lectra

Atos Group

Worldline

Viridien

Equasens

Marie Brizard Wine & Spirits

Casino, Guichard-Perrachon SA

Groupe LDLC

NETGEM

AMA Corporation Plc

Spineway

Sirius Media

Europe

Shell plc

Anheuser-Busch InBev SA/NV

Rolls-Royce Holdings plc

BBVA

British American Tobacco p.l.c.

Enel S.p.A.

Trane Technologies plc

ING Groep N.V.

Lloyds Banking Group plc

BAE Systems plc

Ferrari N.V.

CRH plc

London Stock Exchange Group Plc

UCB

ArcelorMittal

Erste Group Bank AG

Haleon plc

BMW AG

Universal Music Group N.V.

Prysmian S.p.A.

adidas AG

Heidelberg Materials AG

US

Apple Inc.

Amazon.com, Inc.

Mastercard, Inc.

Stryker Corporation

Bristol-Myers Squibb Company

Altria Group, Inc.

Southern Company

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