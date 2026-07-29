Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 30 juillet 2026

(Zonebourse.com) - France
Schneider Electric SE
Sanofi
Société Générale
Saint-Gobain
Veolia Environnement
Amundi
Bouygues SA
Capgemini SE
Unibail-Rodamco-Westfield SE
Ipsen
Ayvens
SPIE SA
Renault
Scor SE
Technip Energies N.V.
Vallourec
JCDECAUX SE
Arkema
Teleperformance SE
Wendel SE
Air France-KLM
Coface SA
VusionGroup
Planisware
Mersen
Lectra
Atos Group
Worldline
Viridien
Equasens
Marie Brizard Wine & Spirits
Casino, Guichard-Perrachon SA
Groupe LDLC
NETGEM
AMA Corporation Plc
Spineway
Sirius Media
Europe
Shell plc
Anheuser-Busch InBev SA/NV
Rolls-Royce Holdings plc
BBVA
British American Tobacco p.l.c.
Enel S.p.A.
Trane Technologies plc
ING Groep N.V.
Lloyds Banking Group plc
BAE Systems plc
Ferrari N.V.
CRH plc
London Stock Exchange Group Plc
UCB
ArcelorMittal
Erste Group Bank AG
Haleon plc
BMW AG
Universal Music Group N.V.
Prysmian S.p.A.
adidas AG
Heidelberg Materials AG
US
Apple Inc.
Amazon.com, Inc.
Mastercard, Inc.
Stryker Corporation
Bristol-Myers Squibb Company
Altria Group, Inc.
Southern Company
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