Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 22 septembre 2026

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Fragilisé par des revers électoraux face à l'extrême droite et la gauche radicale, le chancelier Friedrich Merz a promis lundi le maintien de son gouvernement avec les sociaux-démocrates, estimant qu'il en allait de "l'avenir démocratique" de l'Allemagne. A la ... Lire la suite
Les grandes chaînes de télévision américaines et les photographes de plusieurs médias dont l'AFP ont fait bloc lundi autour de CNN, qui a saisi la justice, tout comme MS NOW et Politico, après la décision de Donald Trump d'interdire à ces trois médias l'accès à ... Lire la suite
L'exemple par le geste. Homme de peu de mots, Zinédine Zidane, nouveau sélectionneur de l'équipe de France, a dirigé lundi son premier entraînement au Centre national du football de Clairefontaine, avec hauteur et légèreté, tout en faisant admirer par moments une ... Lire la suite
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