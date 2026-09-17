Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 18 septembre 2026

(Zonebourse.com) - France
ACTIA Group
US
Progressive Corporation
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.
par Balazs Koranyi Le retard pris par l'Europe dans le réapprovisionnement de ses réserves de gaz naturel, conjugué à des prix quasi records du diesel et d'autres produits pétroliers raffinés, a accentué les pressions qui pèsent sur les gouvernements, alors qu'ils ... Lire la suite
par Coralie Lamarque Les Bourses européennes ont terminé en hausse jeudi, le repli des cours pétroliers et le resserrement opéré par la Fed apaisant les craintes liées à l'inflation, tandis que la Banque d'Angleterre a maintenu son taux directeur inchangé. À Paris, ... Lire la suite
L'Union européenne a détaillé jeudi ses propositions pour limiter l'accès des jeunes aux plateformes en ligne. Quelles sont les conséquences envisagées pour les enfants et adolescents, leurs parents et les opérateurs ? L'UE va-t-elle interdire les réseaux sociaux ... Lire la suite
Les Bourses européennes ont bien réagi jeudi, comme les autres marchés mondiaux, à la remontée des taux annoncés la veille par le président de la banque centrale des Etats-Unis Kevin Warsh, contre l'avis du président américain Donald Trump. Londres (+1,19%) a vigoureusement ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|103,79
|-1,71%
|8 186,93
|+0,57%
|28,76
|-1,03%
|0,0512
|+11,79%
|141,7
|+1,58%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer