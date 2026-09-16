Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 17 septembre 2026

(Zonebourse.com) - France
Virbac
Robertet
Altamir
Exacompta Clairefontaine
Innate Pharma
Advicenne
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.
La Bourse de Paris a pris des risques calculés mercredi avant la très probable hausse des taux que la Réserve fédérale devrait annoncer à 18H00 GMT, la première depuis 2023 aux Etats-Unis. L'indice CAC 40 a reflété l'appétit des investisseurs pour le risque en ... Lire la suite
Absent de son procès pour corruption et trafic d'influence, l'ex-PDG de Renault Carlos Ghosn a échoué à faire reporter l'audience où il est jugé depuis mercredi à Paris avec Rachida Dati pour les 900.000 euros versés par le constructeur automobile à l'élue lorsqu'elle ... Lire la suite
Au moins 21 personnes, dont 12 enfants, sont mortes mercredi dans l'effondrement d'un immeuble de six étages qui avait été endommagé par des frappes israéliennes dans la ville de Gaza, selon des secouristes palestiniens. "Après des heures de travail acharné, nos ... Lire la suite
La CGT de TotalEnergies a lancé un appel à la grève le 8 octobre pour l'emploi et les salaires, "sur tous les sites du groupe", notamment ses raffineries et certaines stations-service, a annoncé mercredi le syndicat. Cet appel à la grève, lancé trois semaines avant ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|105,93
|-2,35%
|8 140,59
|+0,62%
|139,5
|+13,41%
|29,06
|+9,25%
|0,611
|+3,21%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer