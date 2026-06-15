Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 16 juin 2026

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La justice britannique a validé lundi en appel l'interdiction du groupe Palestine Action, dont le classement comme organisation terroriste par le gouvernement en juillet 2025 a conduit la police à arrêter plus de 3.000 de ses soutiens. La décision du ministère ... Lire la suite
Le géant européen de l'aéronautique Airbus a inauguré lundi près de Toulouse une seconde chaîne d'assemblage pour l'A320, son modèle à succès devenu "best-seller" de l'aviation mondiale, portant à dix au total les lignes de production de cet appareil pour tenter ... Lire la suite
"Vous démontrez que c'est possible. Mais qu'est-ce qu'on attend pour faire pareil en France?". Marine Tondelier, à la recherche, comme le reste de la classe politique, de réponses face au fléau des violences sexuelles, s'est rendue à Bruxelles pour s'inspirer du ... Lire la suite
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