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Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 13 août 2026
information fournie par AOF•12/08/2026 à 17:35
(Zonebourse.com) -
France
Valneva SE
EDAP TMS S.A.
Europe
Antofagasta plc
RWE AG
AP Moller Maersk
PKO Bank Polski S.A.
Bending Spoons S.p.A.
Adyen N.V.
US
Applied Materials, Inc.
Brookfield Corporation
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La Colombie a décrété mercredi un deuil de trois jours en hommage aux plus de 230 personnes mortes dans le puissant séisme qui a frappé l'ouest du pays lundi, et où la recherche de survivants entre dans sa "phase finale" selon les autorités. Le séisme de magnitude ...
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information fournie par AFP Video•12.08.2026•18:55•
Le président palestinien Mahmoud Abbas est accueilli par le président turc Recep Tayyip Erdogan au complexe présidentiel dans la capitale turque, Ankara. Israël cherche à "rayer la Palestine de l'ordre du jour de l'humanité", a affirmé le président turc, lors d'une ...
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information fournie par AFP Video•12.08.2026•18:55•
Les secouristes et les bénévoles continuent de rechercher des survivants sous les décombres et de déblayer les gravats à Pereira, après un tremblement de terre qui a fait plus de 200 morts et détruit des dizaines de bâtiments dans l’ouest du pays. La Colombie a ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•12.08.2026•18:36•
L'économie de la Russie a connu au deuxième trimestre 2026 une croissance de 1,3% sur un an, un rebond après une contraction de 0,2% au trimestre précédent, a rapporté mercredi l'agence nationale des statistiques Rosstat. La Russie est visée par de multiples sanctions ...
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