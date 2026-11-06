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Agenda Macro Zonebourse : semaine du 9 au 13 novembre 2026
information fournie par AOF 06/11/2026 à 16:08

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(Zonebourse.com) - Lundi 9 novembre 2026

08h00 : Balance commerciale (Allemagne)

08h00 : Exportations (mensuel) (Allemagne)

Mardi 10 novembre 2026

07h30 : Taux de chômage (France)

14h30 : Taux d'inflation de base (annuel) (États-Unis)

14h30 : IPC (États-Unis)

14h30 : Taux d'inflation (annuel) (États-Unis)

14h30 : Taux d'inflation de base (mensuel) (États-Unis)

14h30 : Taux d'inflation (mensuel) (États-Unis)

Mercredi 11 novembre 2026

Jeudi 12 novembre 2026

08h00 : PIB (mensuel) (Royaume-Uni)

08h00 : Production manufacturière (mensuelle) (Royaume-Uni)

08h00 : Production industrielle (mensuel) (Royaume-Uni)

14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (États-Unis)

16h00 : Ventes de logements existants (mensuel) (États-Unis)

18h00 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (États-Unis)

Vendredi 13 novembre 2026

11h00 : Balance commerciale (Zone Euro)

14h30 : Prix à la production (mensuel) (États-Unis)

14h30 : Prix à la production core (mensuel) (États-Unis)

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