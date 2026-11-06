Agenda Macro Zonebourse : semaine du 9 au 13 novembre 2026

(Zonebourse.com) - Lundi 9 novembre 2026
08h00 : Balance commerciale (Allemagne)
08h00 : Exportations (mensuel) (Allemagne)
Mardi 10 novembre 2026
07h30 : Taux de chômage (France)
14h30 : Taux d'inflation de base (annuel) (États-Unis)
14h30 : IPC (États-Unis)
14h30 : Taux d'inflation (annuel) (États-Unis)
14h30 : Taux d'inflation de base (mensuel) (États-Unis)
14h30 : Taux d'inflation (mensuel) (États-Unis)
Mercredi 11 novembre 2026
Jeudi 12 novembre 2026
08h00 : PIB (mensuel) (Royaume-Uni)
08h00 : Production manufacturière (mensuelle) (Royaume-Uni)
08h00 : Production industrielle (mensuel) (Royaume-Uni)
14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (États-Unis)
16h00 : Ventes de logements existants (mensuel) (États-Unis)
18h00 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (États-Unis)
Vendredi 13 novembre 2026
11h00 : Balance commerciale (Zone Euro)
14h30 : Prix à la production (mensuel) (États-Unis)
14h30 : Prix à la production core (mensuel) (États-Unis)
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer