Agenda Macro Zonebourse : semaine du 7 au 11 septembre 2026

(Zonebourse.com) - Lundi 7 septembre
08h00 : Production industrielle (mensuel) (Allemagne)
Mardi 8 septembre
08h00 : Exportations (mensuel) (Allemagne)
08h00 : Balance commerciale (Allemagne)
08h45 : Balance commerciale (France)
Mercredi 9 septembre
08h45 : Production industrielle (mensuel) (France)
Jeudi 10 septembre
14h15 : BCE décision de taux d'intérêt (Zone Euro)
14h15 : Taux facilité de dépôt (Zone Euro)
14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (Etats-Unis)
14h30 : Prix à la production core (mensuel) (Etats-Unis)
14h30 : Prix à la production (mensuel) (Etats-Unis)
14h45 : Conférence de presse de la BCE (Zone Euro)
16h00 : Ventes de logements existants (mensuel) (Etats-Unis)
18h00 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (Etats-Unis)
Vendredi 11 septembre
08h00 : Production industrielle (mensuel) (Royaume-Uni)
08h00 : PIB (mensuel) (Royaume-Uni)
14h30 : Taux d'inflation de base (mensuel) (Etats-Unis)
14h30 : Taux d'inflation (annuel) (Etats-Unis)
14h30 : Taux d'inflation (mensuel) (Etats-Unis)
14h30 : Taux d'inflation de base (annuel) (Etats-Unis)
16h00 : Indice Michigan de confiance des consommateurs préliminaire (Etats-Unis)
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