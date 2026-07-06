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Agenda Macro Zonebourse : semaine du 6 au 10 juillet 2026
information fournie par AOF 06/07/2026 à 17:09

(Zonebourse.com) - Lundi 6 juillet

08h00 : Commandes à l'industrie (mensuel) (Allemagne)

11h00 : Ventes au détail (mensuel) (Zone Euro)

16h00 : Indice ISM services (États-Unis)

Mardi 7 juillet

08h00 : Production industrielle (mensuel) (Allemagne)

08h45 : Balance commerciale (France)

14h30 : Balance commerciale (États-Unis)

14h30 : Exportations (États-Unis)

14h30 : Importations (États-Unis)

14h30 : Balance commerciale (Canada)

Mercredi 8 juillet

16h30 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (États-Unis)

20h00 : Procès-verbaux du FOMC (États-Unis)

Jeudi 9 juillet

08h00 : Exportations (mensuel) (Allemagne)

08h00 : Balance commerciale (Allemagne)

13h30 : Comptes de la réunion de la politique monétaire de la BCE (Zone Euro)

14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (États-Unis)

16h00 : Ventes de logements existants (mensuel) (États-Unis)

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