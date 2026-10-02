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Agenda Macro Zonebourse : semaine du 5 au 9 octobre 2026
information fournie par AOF 02/10/2026 à 18:08

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(Zonebourse.com) - Lundi 5 octobre

07h00 : Confiance des consommateurs (Japon)

09h15 : Indice PMI services (Espagne)

09h45 : Indice PMI services (Italie)

16h00 : Indice ISM services (États-Unis)

Mardi 6 octobre

08h00 : Commandes à l'industrie (mensuel) (Allemagne)

08h45 : Production industrielle (mensuel) (France)

11h00 : Ventes au détail (mensuel) (Zone Euro)

14h30 : Balance commerciale (États-Unis)

Mercredi 7 octobre

08h00 : Production industrielle (mensuel) (Allemagne)

08h45 : Balance commerciale (France)

16h30 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (États-Unis)

20h00 : Procès-verbaux du FOMC (États-Unis)

Jeudi 8 octobre

08h00 : Balance commerciale (Allemagne)

14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (États-Unis)

Vendredi 9 octobre

16h00 : Indice Michigan de confiance des consommateurs préliminaire (États-Unis)

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