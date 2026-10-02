Agenda Macro Zonebourse : semaine du 5 au 9 octobre 2026

(Zonebourse.com) - Lundi 5 octobre
07h00 : Confiance des consommateurs (Japon)
09h15 : Indice PMI services (Espagne)
09h45 : Indice PMI services (Italie)
16h00 : Indice ISM services (États-Unis)
Mardi 6 octobre
08h00 : Commandes à l'industrie (mensuel) (Allemagne)
08h45 : Production industrielle (mensuel) (France)
11h00 : Ventes au détail (mensuel) (Zone Euro)
14h30 : Balance commerciale (États-Unis)
Mercredi 7 octobre
08h00 : Production industrielle (mensuel) (Allemagne)
08h45 : Balance commerciale (France)
16h30 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (États-Unis)
20h00 : Procès-verbaux du FOMC (États-Unis)
Jeudi 8 octobre
08h00 : Balance commerciale (Allemagne)
14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (États-Unis)
Vendredi 9 octobre
16h00 : Indice Michigan de confiance des consommateurs préliminaire (États-Unis)
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