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Agenda Macro Zonebourse : semaine du 31 au 4 septembre 2026
information fournie par AOF 28/08/2026 à 17:44
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(Zonebourse.com) - Lundi 31 août

14h00 : Taux d'inflation (annuel) préliminaire (Allemagne)

14h00 : Taux d'inflation (mensuel) préliminaire (Allemagne)

16h30 : Dallas indice manufacturier de la Fed (États-Unis)

Mardi 1er septembre

08h00 : Ventes au détail (annuel) (Allemagne)

08h00 : Ventes au détail (mensuel) (Allemagne)

10h30 : Prêts hypothécaires (Royaume-Uni)

11h00 : Taux d'inflation (annuel) flash (Zone Euro)

16h00 : Indice ISM manufacturier (États-Unis)

16h00 : Indice ISM manufacturier emploi (États-Unis)

16h00 : JOLTs offres d'emploi (États-Unis)

Mercredi 2 septembre

14h15 : Créations d'emplois ADP (États-Unis)

15h45 : Décision de taux d'intérêt de la BdC (Canada)

16h00 : Commandes à l'industrie (mensuel) (États-Unis)

16h30 : BoC conférence de presse (Canada)

16h30 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (États-Unis)

Jeudi 3 septembre

14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (États-Unis)

14h30 : Importations (États-Unis)

14h30 : Exportations (États-Unis)

14h30 : Balance commerciale (États-Unis)

14h30 : Balance commerciale (Canada)

16h00 : Indice ISM services (États-Unis)

Vendredi 4 septembre

08h00 : Commandes à l'industrie (mensuel) (Allemagne)

10h00 : Ventes au détail (mensuel) (Italie)

11h00 : Ventes au détail (mensuel) (Zone Euro)

14h30 : Créations d'emplois dans le secteur non agricole (États-Unis)

14h30 : Taux de chômage (États-Unis)

14h30 : Taux de participation (États-Unis)

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