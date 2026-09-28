Agenda Macro Zonebourse : semaine du 28 au 2 octobre 2026

(Zonebourse.com) - Lundi 28 septembre
16h30 : Dallas indice manufacturier de la Fed (États-Unis)
Mardi 29 septembre
11h00 : Sentiment économique (Zone Euro)
12h00 : Confiance des entreprises (Espagne)
15h00 : Indice S&P/Case-Shiller du prix des logements (annuel) (États-Unis)
16h00 : JOLTs offres d'emploi (États-Unis)
16h00 : Confiance des consommateurs - Conference Board (États-Unis)
Mercredi 30 septembre
08h00 : Prix des logements Nationwide (mensuel) (Royaume-Uni)
08h00 : Ventes au détail (annuel) (Allemagne)
08h45 : Taux d'inflation (mensuel) prel (France)
08h45 : Taux d'inflation (annuel) prel (France)
09h55 : Taux de chômage (Allemagne)
10h00 : Confiance des entreprises (Italie)
10h00 : Confiance des consommateurs (Italie)
14h00 : Taux d'inflation (mensuel) prel (Allemagne)
14h00 : Taux d'inflation (annuel) prel (Allemagne)
14h15 : Créations d'emplois ADP (États-Unis)
14h30 : Stocks en gros (mensuel) adv (États-Unis)
14h30 : Indice des prix PCE (mensuel) (États-Unis)
14h30 : Croissance du PIB (trimestriel) final (États-Unis)
14h30 : Indice des prix PCE (annuel) (États-Unis)
14h30 : PIB indice des prix en glissement trimestriel final (États-Unis)
14h30 : Dépenses personnelles (mensuel) (États-Unis)
14h30 : Revenu personnel (mensuel) (États-Unis)
15h45 : Indice Chicago PMI (États-Unis)
16h30 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (États-Unis)
16h30 : Changement de stocks d'essence EIA (États-Unis)
Jeudi 1er octobre
11h00 : Taux de chômage (Zone Euro)
14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (États-Unis)
15h05 : Discours de Barkin de la Fed (États-Unis)
16h00 : Indice ISM manufacturier (États-Unis)
16h00 : Indice ISM manufacturier emploi (États-Unis)
Vendredi 2 octobre
11h00 : Taux d'inflation de base (annuel) flash (Zone Euro)
11h00 : Taux d'inflation (annuel) flash (Zone Euro)
11h00 : Taux d'inflation (mensuel) flash (Zone Euro)
14h30 : Créations d'emplois dans le secteur non agricole (États-Unis)
14h30 : Taux de chômage (États-Unis)
16h00 : Commandes à l'industrie (mensuel) (États-Unis)
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