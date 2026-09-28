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Agenda Macro Zonebourse : semaine du 28 au 2 octobre 2026
information fournie par AOF 28/09/2026 à 18:03

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(Zonebourse.com) - Lundi 28 septembre

16h30 : Dallas indice manufacturier de la Fed (États-Unis)

Mardi 29 septembre

11h00 : Sentiment économique (Zone Euro)

12h00 : Confiance des entreprises (Espagne)

15h00 : Indice S&P/Case-Shiller du prix des logements (annuel) (États-Unis)

16h00 : JOLTs offres d'emploi (États-Unis)

16h00 : Confiance des consommateurs - Conference Board (États-Unis)

Mercredi 30 septembre

08h00 : Prix des logements Nationwide (mensuel) (Royaume-Uni)

08h00 : Ventes au détail (annuel) (Allemagne)

08h45 : Taux d'inflation (mensuel) prel (France)

08h45 : Taux d'inflation (annuel) prel (France)

09h55 : Taux de chômage (Allemagne)

10h00 : Confiance des entreprises (Italie)

10h00 : Confiance des consommateurs (Italie)

14h00 : Taux d'inflation (mensuel) prel (Allemagne)

14h00 : Taux d'inflation (annuel) prel (Allemagne)

14h15 : Créations d'emplois ADP (États-Unis)

14h30 : Stocks en gros (mensuel) adv (États-Unis)

14h30 : Indice des prix PCE (mensuel) (États-Unis)

14h30 : Croissance du PIB (trimestriel) final (États-Unis)

14h30 : Indice des prix PCE (annuel) (États-Unis)

14h30 : PIB indice des prix en glissement trimestriel final (États-Unis)

14h30 : Dépenses personnelles (mensuel) (États-Unis)

14h30 : Revenu personnel (mensuel) (États-Unis)

15h45 : Indice Chicago PMI (États-Unis)

16h30 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (États-Unis)

16h30 : Changement de stocks d'essence EIA (États-Unis)

Jeudi 1er octobre

11h00 : Taux de chômage (Zone Euro)

14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (États-Unis)

15h05 : Discours de Barkin de la Fed (États-Unis)

16h00 : Indice ISM manufacturier (États-Unis)

16h00 : Indice ISM manufacturier emploi (États-Unis)

Vendredi 2 octobre

11h00 : Taux d'inflation de base (annuel) flash (Zone Euro)

11h00 : Taux d'inflation (annuel) flash (Zone Euro)

11h00 : Taux d'inflation (mensuel) flash (Zone Euro)

14h30 : Créations d'emplois dans le secteur non agricole (États-Unis)

14h30 : Taux de chômage (États-Unis)

16h00 : Commandes à l'industrie (mensuel) (États-Unis)

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