Agenda Macro Zonebourse : semaine du 13 au 17 juillet 2026

(Zonebourse.com) - Lundi 13 juillet
Aucune statistique d'importance ce jour Mardi 14 juillet
08h00 : Prix de gros (mensuel) (Allemagne)
08h00 : Prix de gros (annuel) (Allemagne)
14h30 : Taux d'inflation de base (annuel) (États-Unis)
14h30 : IPC (États-Unis)
14h30 : IPC c.a. (États-Unis)
14h30 : Taux d'inflation (annuel) (États-Unis)
14h30 : Taux d'inflation de base (mensuel) (États-Unis)
14h30 : Taux d'inflation (mensuel) (États-Unis)
Mercredi 15 juillet
14h30 : Prix à la production (mensuel) (États-Unis)
14h30 : Indice Empire State Manufacturing (États-Unis)
14h30 : Prix à la production core (mensuel) (États-Unis)
16h30 : BoC conférence de presse (Canada)
16h30 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (États-Unis)
Jeudi 16 juillet
08h00 : Production industrielle (mensuel) (Royaume-Uni)
11h00 : Balance commerciale (Zone Euro)
14h15 : Mises en chantier (Canada)
14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (États-Unis)
14h30 : Indice manufacturier Fed de Philadelphie (États-Unis)
14h30 : Ventes au détail ex autos (mensuel) (États-Unis)
14h30 : Ventes au détail (mensuel) (États-Unis)
16h00 : Indice du marché de logement NAHB (États-Unis)
16h00 : Promesses de ventes (annuel) (États-Unis)
16h00 : Promesses de ventes (mensuel) (États-Unis)
16h00 : Stocks des entreprises (mensuel) (États-Unis)
Vendredi 17 juillet
14h30 : Permis de construire (mensuel) prel (États-Unis)
14h30 : Mises en chantier (mensuel) (États-Unis)
14h30 : Mises en chantier (États-Unis)
14h30 : Prix à l'importation (mensuel) (États-Unis)
14h30 : Prix à l'exportation (mensuel) (États-Unis)
15h15 : Production industrielle (mensuel) (États-Unis)
16h00 : Indice Michigan de confiance des consommateurs prel (États-Unis)
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