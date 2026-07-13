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Agenda Macro Zonebourse : semaine du 13 au 17 juillet 2026
information fournie par AOF 13/07/2026 à 17:52

(Zonebourse.com) - Lundi 13 juillet

Aucune statistique d'importance

Mardi 14 juillet

14h30 : Taux d'inflation de base (annuel) (Etats-Unis)

14h30 : IPC (Etats-Unis)

20h55 : Discours de Bowman de la Fed (Etats-Unis)

22h00 : Transactions nettes à long terme (TIC) (Etats-Unis)

Mercredi 15 juillet

11h00 : Production industrielle (mensuel) (Zone Euro)

14h30 : Prix à la production (mensuel) (Etats-Unis)

14h30 : Indice Empire State Manufacturing (États-Unis)

14h30 : Prix à la production core (mensuel) (Etats-Unis)

15h45 : Décision de taux d'intérêt de la BdC (Canada)

16h30 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (Etats-Unis)

Jeudi 16 juillet

08h00 : Production manufacturière (mensuelle) (Royaume-Uni)

08h00 : Production industrielle (mensuel) (Royaume-Uni)

11h00 : Balance commerciale (Zone Euro)

14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (Etats-Unis)

14h30 : Indice manufacturier Fed de Philadelphie (Etats-Unis)

14h30 : Ventes au détail (mensuel) (États-Unis)

16h00 : Indice du marché de logement NAHB (Etats-Unis)

16h00 : Promesses de ventes (annuel) (Etats-Unis)

16h00 : Promesses de ventes (mensuel) (États-Unis)

16h00 : Stocks des entreprises (mensuel) (Etats-Unis)

18h30 : Discours de Logan de la Fed (Etats-Unis)

Vendredi 17 juillet

14h30 : Permis de construire (mensuel) prel (Etats-Unis)

14h30 : Mises en chantier (mensuel) (Etats-Unis)

14h30 : Prix à l'importation (mensuel) (Etats-Unis)

14h30 : Prix à l'exportation (mensuel) (Etats-Unis)

15h15 : Production industrielle (mensuel) (Etats-Unis)

16h00 : Indice Michigan de confiance des consommateurs prel (Etats-Unis)

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