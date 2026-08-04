Agenda Macro Zonebourse : le 5 août 2026

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Le principal indice de la Bourse de Paris a battu un double record mardi, galvanisé comme les autres places mondiales par l'espoir d'un accord au Moyen-Orient qui ramène le pétrole en dessous des 80 dollars, en plus des bons résultats d'entreprises. Le CAC 40 a ...
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Une embarcation surchargée, un moteur qui prend feu et une opération de sauvetage d'une rare ampleur : 173 migrants ont été secourus au large de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) mardi alors qu'ils tentaient de rejoindre clandestinement le Royaume-Uni. Dans la matinée, ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•04.08.2026•19:02•
Mis en service en 1952, ce pipeline stratégique connectant les champs pétrolifères de l'est irakien à la Méditerranée via la Syrie a connu une histoire mouvementée, entre conflits et désaccords entre régimes. Bombardé et à l'arrêt depuis la dernière guerre d'Irak, ...
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Les Bourses mondiales volaient mardi de records en records dans l'espoir d'un accord de paix en Iran qui ramène le pétrole en dessous des 80 dollars le baril, avant les résultats de SpaceX mardi soir. La passe de quatre : en Europe, les principaux indices ont touché ...
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