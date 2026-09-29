 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Agenda Macro Zonebourse : le 30 septembre 2026
information fournie par AOF 29/09/2026 à 17:38

Ajouter Boursorama à vos sources

(Zonebourse.com) - 08h00 : Ventes au détail (annuel) (Allemagne)

08h45 : Taux d'inflation (mensuel) prel (France)

08h45 : Taux d'inflation (annuel) prel (France)

09h55 : Taux de chômage (Allemagne)

11h00 : Taux d'inflation (mensuel) prel (Italie)

14h00 : Taux d'inflation (mensuel) prel (Allemagne)

14h00 : Taux d'inflation (annuel) prel (Allemagne)

14h15 : Créations d'emplois ADP (Etats-Unis)

14h30 : Stocks en gros (mensuel) adv (Etats-Unis)

14h30 : Stocks au détail ex autos (mensuel) adv (Etats-Unis)

14h30 : Indice des prix PCE (mensuel) (Etats-Unis)

14h30 : Indice des prix base PCE (mensuel) (Etats-Unis)

14h30 : Croissance du PIB (trimestriel) final (Etats-Unis)

14h30 : Indice des prix PCE (annuel) (Etats-Unis)

14h30 : PIB indice des prix en glissement trimestriel final (Etats-Unis)

14h30 : Dépenses personnelles (mensuel) (Etats-Unis)

14h30 : Revenu personnel (mensuel) (Etats-Unis)

15h45 : Indice Chicago PMI (Etats-Unis)

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,821 -4,98%
CAC 40
8 035,87 -0,53%
Pétrole Brent
103,96 -1,99%
SOITEC
155,5 +9,08%
TOTALENERGIES
78,1 -2,38%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank