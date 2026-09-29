Agenda Macro Zonebourse : le 30 septembre 2026

(Zonebourse.com) - 08h00 : Ventes au détail (annuel) (Allemagne)
08h45 : Taux d'inflation (mensuel) prel (France)
08h45 : Taux d'inflation (annuel) prel (France)
09h55 : Taux de chômage (Allemagne)
11h00 : Taux d'inflation (mensuel) prel (Italie)
14h00 : Taux d'inflation (mensuel) prel (Allemagne)
14h00 : Taux d'inflation (annuel) prel (Allemagne)
14h15 : Créations d'emplois ADP (Etats-Unis)
14h30 : Stocks en gros (mensuel) adv (Etats-Unis)
14h30 : Stocks au détail ex autos (mensuel) adv (Etats-Unis)
14h30 : Indice des prix PCE (mensuel) (Etats-Unis)
14h30 : Indice des prix base PCE (mensuel) (Etats-Unis)
14h30 : Croissance du PIB (trimestriel) final (Etats-Unis)
14h30 : Indice des prix PCE (annuel) (Etats-Unis)
14h30 : PIB indice des prix en glissement trimestriel final (Etats-Unis)
14h30 : Dépenses personnelles (mensuel) (Etats-Unis)
14h30 : Revenu personnel (mensuel) (Etats-Unis)
15h45 : Indice Chicago PMI (Etats-Unis)
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer