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Agenda Macro Zonebourse : le 30 juillet 2026
information fournie par AOF 29/07/2026 à 17:56
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10h00 : Croissance du PIB (annuel) flash (Allemagne)

11h00 : Taux de chômage (Zone Euro)

11h00 : Sentiment économique (Zone Euro)

11h00 : Croissance du PIB (trimestriel) flash (Zone Euro)

13h00 : Décision de taux d'intérêt BoE (Royaume-Uni)

14h00 : Taux d'inflation (annuel) prél (Allemagne)

14h00 : Taux d'inflation (mensuel) prél (Allemagne)

14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (Etats-Unis)

14h30 : Croissance du PIB (trimestriel) adv (Etats-Unis)

14h30 : Dépenses personnelles (mensuel) (Etats-Unis)

14h30 : Revenu personnel (mensuel) (Etats-Unis)

14h30 : Indice des prix PCE (mensuel) (Etats-Unis)

14h30 : Indice des prix PCE (annuel) (États-Unis)

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