Agenda Macro Zonebourse : le 3 juin 2026

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
(Zonebourse.com) -
03h30
: Croissance du PIB (annuel) (Australie)
14h15
: Créations d'emplois ADP (États-Unis)
16h00
: Indice ISM services (États-Unis)
16h00
: Commandes à l'industrie (mensuel) (États-Unis)
16h30
: Changement des stocks de pétrole brut EIA (États-Unis)
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.
AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.
Donald Trump a nommé mardi l'un de ses fidèles, Bill Pulte, à la tête des très sensibles services de renseignement des Etat-Unis, faisant craindre aux démocrates une intensification des poursuites contre les adversaires politiques du président. Le nouveau directeur ...
Lire la suite
Les députés ont largement adopté mardi en première lecture le projet de loi d'urgence agricole, un succès d'étape pour le gouvernement qui espère voir un certain nombre de mesures corrigées au Sénat. Le texte a été approuvé par 369 voix contre 178. La coalition ...
Lire la suite
Les députés se penchent mardi en commission sur une réforme constitutionnelle du statut de la Corse, visant à lui accorder une "autonomie" et une latitude dans l'adaptation de certaines lois et normes sur son territoire, le curseur divisant les formations politiques. ...
Lire la suite
Elle a beau être la "grande cause" nationale depuis plus d'un an, la santé mentale souffre toujours, de l'avis général, d'un manque d'avancées concrètes. Le gouvernement promet désormais de relancer le dossier. "Le sujet a gagné en visibilité, en légitimité, (mais) ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer