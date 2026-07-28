Agenda Macro Zonebourse : le 29 juillet 2026

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Gaztransport et Technigaz (GTT) GTT.PA a fait état mardi d'un recul de 0,4% sur un an de son chiffre d'affaires au premier semestre, qui ressort à 387,3 millions d'euros, le groupe citant la baisse du nombre de méthaniers en cours de construction sur la période ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•28.07.2026•18:16•
Le coût de la diffusion par M6 du Mondial de football a pesé sur le bénéfice du groupe au premier semestre, malgré des audiences record et des recettes publicitaires conséquentes, selon ses résultats financiers publiés mardi. Le groupe M6 a ainsi engrangé un bénéfice ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•28.07.2026•18:12•
La SNCF a dégagé au premier semestre un bénéfice net supérieur au milliard d'euros, en hausse de 19%, pour un chiffre d'affaires en progression de 2%, malgré l'impact des aléas climatiques qui ont affecté le trafic ferroviaire. De janvier à juin, la SNCF a engrangé ...
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information fournie par AFP Video•28.07.2026•18:00•
La zone commerciale de Biscarrosse (Landes) a subi de lourds dégâts, avec la destruction totale de plusieurs entreprises. Si certains commerces rouvrent progressivement, l'inquiétude des habitants demeure.
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