Agenda Macro Zonebourse : le 22 septembre 2026

(Zonebourse.com) - 16h00 : Confiance des consommateurs flash (Zone Euro)
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Il répète qu'il n'a "jamais tué quelqu'un", "jamais participé à une exécution". Mais, interrogé sur l'effroyable scène de décapitation publique en 2015 en Syrie qui lui vaut d'être poursuivi pour meurtres, le jihadiste français Othman Garrido est apparu en difficulté ... Lire la suite
L'exemple par le geste. Homme de peu de mots, Zinédine Zidane, nouveau sélectionneur de l'équipe de France, a dirigé lundi son premier entraînement au Centre national du football de Clairefontaine, avec hauteur et légèreté, tout en faisant admirer par moments une ... Lire la suite
Shein, Temu et AliExpress ont représenté près d'un tiers des achats d'habillement en ligne en volume sur les sept premiers mois de 2026, preuve d'une "emprise croissante" que semble toutefois freiner la taxe européenne sur les petits colis, selon une étude publiée ... Lire la suite
Elle ne peut pas avoir fait de trafic d'influence car elle n'en avait aucune : jugée en lien avec les 900.000 euros que lui a versés Renault-Nissan, Rachida Dati s'est défendue lundi à son procès d'avoir servi de relais occulte du constructeur au Parlement européen, ... Lire la suite
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