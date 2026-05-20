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Agenda Macro Zonebourse : le 21 mai 2026
information fournie par AOF 20/05/2026 à 17:10

(Zonebourse.com) - 09h15 : Indice PMI services flash (France)

09h15 : Indice PMI manufacturier flash (France)

09h15 : Indice PMI composite flash (France)

09h30 : Indice PMI services flash (Allemagne)

09h30 : Indice PMI composite flash (Allemagne)

09h30 : Indice PMI manufacturier flash (Allemagne)

10h00 : Indice PMI services flash (Zone Euro)

10h00 : Indice PMI composite flash (Zone Euro)

10h00 : Indice PMI manufacturier flash (Zone Euro)

14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (États-Unis)

14h30 : Permis de construire prél. (États-Unis)

14h30 : Mises en chantier (États-Unis)

14h30 : Indice manufacturier Fed de Philadelphie (États-Unis)

15h45 : Indice PMI composite flash (États-Unis)

15h45 : Indice PMI services flash (États-Unis)

15h45 : Indice PMI manufacturier flash (États-Unis)

16h00 : Confiance des consommateurs flash (Zone Euro)

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