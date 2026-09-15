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Agenda Macro Zonebourse : le 16 septembre 2026
information fournie par AOF 15/09/2026 à 18:26
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14h30 : Ventes au détail (mensuel) (Etats-Unis)

14h30 : Prix à l'exportation (mensuel) (Etats-Unis)

16h00 : Stocks des entreprises (mensuel) (Etats-Unis)

16h00 : Indice du marché de logement NAHB (Etats-Unis)

16h30 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (Etats-Unis)

20h00 : Fed décision de taux d'intérêt (Etats-Unis)

20h30 : Conférence de presse de la Fed (Etats-Unis)

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