Agenda Macro Zonebourse : le 15 septembre 2026

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Deux des principaux trophées remportés par LFI aux municipales de mars, Vaulx-en-Velin et Vénissieux dans la banlieue lyonnaise, pourraient être remis en jeu, la rapporteure publique du tribunal administratif ayant recommandé lundi l'annulation des scrutins. Des ...
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SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•14.09.2026•17:01•
"Si l'on veut réduire le déficit, il faut réaliser au moins 6 milliards d'euros d'économies sur les pensions de retraite de base en 2027", a expliqué le cabinet du ministre du Budget auprès de l'AFP. Objectif : freiner la croissance des dépenses publiques. Le gouvernement ...
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