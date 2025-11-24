information fournie par AOF • 24/11/2025 à 17:23

Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 24 novembre 2025

(AOF) - Lundi 24 novembre

Bigben

Le spécialiste de l'édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d'accessoires mobiles et gaming diffusera ses résultats du premier semestre.

Mardi 25 novembre

Abionyx

La biotech communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Mercredi 26 novembre

Aramis

Le spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion aux particuliers livrera ses résultats annuels.

Graine Voltz

Le spécialiste des semences et des plants de fleurs et de légumes détaillera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

LDC

Le spécialiste de la transformation de volailles dévoilera ses résultats du premier semestre.

Trigano

Le groupe dédié aux véhicules et équipements de loisirs annoncera ses résultats annuels.

Jeudi 27 novembre

Obiz

La plateforme digitale de marketing relationnel communiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Rémy Cointreau

Le spécialiste des vins et spiritueux diffusera ses résultats du premier semestre.

Signaux Girod

Le fabricant français de signalisation routière signalera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Vendredi 28 novembre

Aquila

Le réseau d'interventions sur alarme présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Laurent Perrier

La maison de Champagne précisera ses résultats du premier semestre.