Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 24 novembre 2025

(AOF) - Lundi 24 novembre
Bigben
Le spécialiste de l'édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d'accessoires mobiles et gaming diffusera ses résultats du premier semestre.
Mardi 25 novembre
Abionyx
La biotech communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Mercredi 26 novembre
Aramis
Le spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion aux particuliers livrera ses résultats annuels.
Graine Voltz
Le spécialiste des semences et des plants de fleurs et de légumes détaillera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.
LDC
Le spécialiste de la transformation de volailles dévoilera ses résultats du premier semestre.
Le groupe dédié aux véhicules et équipements de loisirs annoncera ses résultats annuels.
Jeudi 27 novembre
Obiz
La plateforme digitale de marketing relationnel communiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.
Le spécialiste des vins et spiritueux diffusera ses résultats du premier semestre.
Signaux Girod
Le fabricant français de signalisation routière signalera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.
Vendredi 28 novembre
Aquila
Le réseau d'interventions sur alarme présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Laurent Perrier
La maison de Champagne précisera ses résultats du premier semestre.
