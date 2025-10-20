 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 223,50
+0,38%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 20 octobre 2025
information fournie par AOF 20/10/2025 à 16:33

(AOF) - Lundi 20 octobre

Atos

Le spécialiste de la transformation digitale publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

DMS

Le spécialiste européen de l'imagerie médicale numérique précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Egide

Le spécialiste des boîtiers et connecteurs hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles.

Forvia

L'équipementier automobile présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Freelance.com

Le spécialiste de la relation entre les entreprises et leurs talents externes détaillera ses résultats du premier semestre.

SergeFerrari.com

Le spécialiste des toiles composites innovantes indiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Mardi 21 octobre

Edenred

Le spécialiste des systèmes de paiement à usages spécifiques au service des entreprises, des salariés et des commerçants communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Getlink

L'opérateur du tunnel sous la Manche présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

L'Oréal

Le groupe de cosmétiques annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Vivendi

Le groupe de communication dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Worldline

Le groupe spécialisé dans les solutions de paiement publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Mercredi 22 octobre

Carrefour

Le distributeur communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Exail Technologies

L'entreprise de défense de haute technologie précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Fnac-Darty

Le groupe de distribution spécialisée livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Hermès

Le géant du luxe rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Icade

Le groupe immobilier signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

ID Logistics

Le spécialiste de la logistique contractuelle présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Klépierre

Le spécialiste des centres commerciaux livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Michelin

Le pneumaticien communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Voltalia

Le spécialiste des énergies renouvelables annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

VusionGroup

Le spécialiste des solutions de digitalisation du commerce précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Jeudi 23 octobre

Accor

Le groupe hôtelier indiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Alten

Le spécialiste européen de l'Ingénierie et du Conseil en Technologies publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Bureau Veritas

Le spécialiste de la certification présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Dassault Systèmes

L'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur livrera ses résultats du troisième trimestre.

Groupe ADP

Le groupe aéroportuaire annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Guerbet

Le spécialiste des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Ipsos

Le spécialiste des études de marché livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Kering

Le géant du luxe signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Maisons du monde

Le distributeur de meubles et d'objets de décoration indiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Orange

L'opérateur communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Pierre et Vacances

Le spécialiste du tourisme de proximité dévoilera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Renault

Le constructeur automobile présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Roche Bobois

Le spécialiste de l'ameublement haut de gamme livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Seb

Le groupe spécialisé dans le domaine du petit équipement domestique annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

STMicroelectronics

Le spécialiste franco-italien des semi-conducteurs dévoilera ses résultats du troisième trimestre.

Thales

Le groupe haute technologie spécialisé dans la défense publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Tikehau

Le spécialiste de la gestion d'actifs alternatifs précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Valeo

L'équipementier automobile livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Vinci

Le groupe de BTP communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Wendel

La société d'investissement rendra compte son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Vendredi 24 octobre

Exel Industries

Le spécialiste de la pulvérisation pour l'agriculture et l'industrie indiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Safran

L'équipementier aéronautique livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Sanofi

La laboratoire pharmaceutique détaillera ses résultats du troisième trimestre.

Défense
Automobile / Equipementiers
Valeurs du luxe

Valeurs associées

ACCOR
42,4100 EUR Euronext Paris +2,02%
ADP
121,4000 EUR Euronext Paris +2,45%
ALTEN
69,5000 EUR Euronext Paris +1,53%
ATOS
56,8000 EUR Euronext Paris +5,83%
BUREAU VERITAS
27,4200 EUR Euronext Paris +0,37%
CARREFOUR
13,4000 EUR Euronext Paris +0,34%
DASSAULT SYSTEMES
29,7800 EUR Euronext Paris +1,53%
EDENRED
20,8300 EUR Euronext Paris +0,92%
EGIDE
0,4700 EUR Euronext Paris +0,43%
EUROFINS SCIENTIFIC
63,9000 EUR Euronext Paris +2,21%
EXAIL TECHNOLOGIES
84,8000 EUR Euronext Paris +4,05%
EXEL INDUSTRIES A
35,300 EUR Euronext Paris -1,12%
FNAC DARTY
28,5000 EUR Euronext Paris +0,71%
FORVIA (EX FAURECIA)
10,1800 EUR Euronext Paris -4,46%
FREELANCE.COM
2,2500 EUR Euronext Paris +1,81%
GETLINK
15,6000 EUR Euronext Paris -0,06%
GUERBET
14,7400 EUR Euronext Paris +1,10%
HERMES INTL
2 218,0000 EUR Euronext Paris +1,23%
ICADE
22,0400 EUR Euronext Paris -0,36%
ID LOGISTICS
390,0000 EUR Euronext Paris +0,65%
IPSOS
36,0200 EUR Euronext Paris +0,28%
KERING
324,5000 EUR Euronext Paris +4,83%
KLEPIERRE
32,6000 EUR Euronext Paris -0,43%
L'OREAL
395,3500 EUR Euronext Paris +1,20%
MAISONS DU MONDE
2,0250 EUR Euronext Paris +1,25%
MICHELIN
27,3200 EUR Euronext Paris +0,89%
ORANGE
14,1600 EUR Euronext Paris -1,22%
RENAULT
34,9400 EUR Euronext Paris +1,60%
ROCHE BOBOIS
36,3000 EUR Euronext Paris +0,55%
SAFRAN
303,1000 EUR Euronext Paris +2,09%
SANOFI
86,5800 EUR Euronext Paris +0,17%
SEB
48,5600 EUR Euronext Paris +0,71%
SERGE FERRARI
7,1200 EUR Euronext Paris -1,39%
STMICROELECTRONICS
25,9600 EUR Euronext Paris +4,59%
THALES
254,5000 EUR Euronext Paris +3,71%
TIKEHAU CAPITAL
18,3400 EUR Euronext Paris +0,44%
VALEO
10,0700 EUR Euronext Paris +0,60%
VINCI
121,4500 EUR Euronext Paris +0,04%
VIVENDI
3,0160 EUR Euronext Paris +0,17%
VOLTALIA
8,2700 EUR Euronext Paris +3,38%
VUSIONGROUP
242,4000 EUR Euronext Paris +0,92%
WENDEL
79,4000 EUR Euronext Paris +1,02%
WORLDLINE
2,4370 EUR Euronext Paris +12,93%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • GE AEROSPACE : La situation technique est plutôt incertaine
    GE AEROSPACE : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 20.10.2025 17:33 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • Le logo de TotalEnergies
    TotalEnergies cède sa filiale GreenFlex à Oteis
    information fournie par Reuters 20.10.2025 17:14 

    TotalEnergies a annoncé lundi la cession, pour un montant non dévoilé, de sa filiale GreenFlex au groupe français Oteis, une opération visant à créer un acteur de référence dans le conseil et les solutions de développement durable. Dans le cadre de l'accord, TotalEnergies ... Lire la suite

  • Stand Apple dans un magasin (Crédit: L. Grassin / )
    La valeur du jour à Wall Street - L’iPhone 17 propulse Apple à un sommet boursier inédit
    information fournie par AOF 20.10.2025 17:13 

    (AOF) - Apple (+4,29%, à 263,1 dollars) a inscrit un nouveau plus haut absolu grâce à l'optimisme des investisseurs à propos du succès de la dernière génération d'iPhone, l'iPhone 17. Cette nouvelle gamme a dépassé les ventes de la série iPhone 16 de 14% au cours ... Lire la suite

  • Le chancelier allemand Friedrich Merz discute avec des membres de son parti, la CDU, le 20 octobre 2025 à Berlin ( AFP / John MACDOUGALL )
    Avant une super année électorale, Merz promet la guerre à l'extrême droite
    information fournie par AFP 20.10.2025 17:01 

    Le chancelier allemand Friedrich Merz a mis lundi son parti conservateur en ordre de bataille, désignant l'extrême droite, en plein essor, comme son "principal adversaire" à l'aube d'une année électorale chargée, fermant la porte à toute alliance. Fondée en 2013, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank