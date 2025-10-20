Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 20 octobre 2025

(AOF) - Lundi 20 octobre
Le spécialiste de la transformation digitale publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
DMS
Le spécialiste européen de l'imagerie médicale numérique précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Egide
Le spécialiste des boîtiers et connecteurs hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles.
L'équipementier automobile présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Freelance.com
Le spécialiste de la relation entre les entreprises et leurs talents externes détaillera ses résultats du premier semestre.
SergeFerrari.com
Le spécialiste des toiles composites innovantes indiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Mardi 21 octobre
Le spécialiste des systèmes de paiement à usages spécifiques au service des entreprises, des salariés et des commerçants communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
L'opérateur du tunnel sous la Manche présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le groupe de cosmétiques annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le groupe de communication dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le groupe spécialisé dans les solutions de paiement publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Mercredi 22 octobre
Le distributeur communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
L'entreprise de défense de haute technologie précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Fnac-Darty
Le groupe de distribution spécialisée livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le géant du luxe rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le groupe immobilier signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le spécialiste de la logistique contractuelle présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le spécialiste des centres commerciaux livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le pneumaticien communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le spécialiste des énergies renouvelables annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le spécialiste des solutions de digitalisation du commerce précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Jeudi 23 octobre
Le groupe hôtelier indiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le spécialiste européen de l'Ingénierie et du Conseil en Technologies publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le spécialiste de la certification présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
L'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur livrera ses résultats du troisième trimestre.
Groupe ADP
Le groupe aéroportuaire annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Guerbet
Le spécialiste des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le spécialiste des études de marché livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le géant du luxe signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Maisons du monde
Le distributeur de meubles et d'objets de décoration indiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
L'opérateur communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Pierre et Vacances
Le spécialiste du tourisme de proximité dévoilera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.
Le constructeur automobile présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Roche Bobois
Le spécialiste de l'ameublement haut de gamme livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le groupe spécialisé dans le domaine du petit équipement domestique annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le spécialiste franco-italien des semi-conducteurs dévoilera ses résultats du troisième trimestre.
Le groupe haute technologie spécialisé dans la défense publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Tikehau
Le spécialiste de la gestion d'actifs alternatifs précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
L'équipementier automobile livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Le groupe de BTP communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
La société d'investissement rendra compte son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Vendredi 24 octobre
Exel Industries
Le spécialiste de la pulvérisation pour l'agriculture et l'industrie indiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.
L'équipementier aéronautique livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
La laboratoire pharmaceutique détaillera ses résultats du troisième trimestre.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer