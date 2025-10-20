information fournie par AOF • 20/10/2025 à 16:33

Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 20 octobre 2025

(AOF) - Lundi 20 octobre

Atos

Le spécialiste de la transformation digitale publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

DMS

Le spécialiste européen de l'imagerie médicale numérique précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Egide

Le spécialiste des boîtiers et connecteurs hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles.

Forvia

L'équipementier automobile présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Freelance.com

Le spécialiste de la relation entre les entreprises et leurs talents externes détaillera ses résultats du premier semestre.

SergeFerrari.com

Le spécialiste des toiles composites innovantes indiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Mardi 21 octobre

Edenred

Le spécialiste des systèmes de paiement à usages spécifiques au service des entreprises, des salariés et des commerçants communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Getlink

L'opérateur du tunnel sous la Manche présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

L'Oréal

Le groupe de cosmétiques annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Vivendi

Le groupe de communication dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Worldline

Le groupe spécialisé dans les solutions de paiement publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Mercredi 22 octobre

Carrefour

Le distributeur communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Exail Technologies

L'entreprise de défense de haute technologie précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Fnac-Darty

Le groupe de distribution spécialisée livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Hermès

Le géant du luxe rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Icade

Le groupe immobilier signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

ID Logistics

Le spécialiste de la logistique contractuelle présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Klépierre

Le spécialiste des centres commerciaux livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Michelin

Le pneumaticien communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Voltalia

Le spécialiste des énergies renouvelables annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

VusionGroup

Le spécialiste des solutions de digitalisation du commerce précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Jeudi 23 octobre

Accor

Le groupe hôtelier indiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Alten

Le spécialiste européen de l'Ingénierie et du Conseil en Technologies publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Bureau Veritas

Le spécialiste de la certification présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Dassault Systèmes

L'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur livrera ses résultats du troisième trimestre.

Groupe ADP

Le groupe aéroportuaire annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Guerbet

Le spécialiste des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Ipsos

Le spécialiste des études de marché livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Kering

Le géant du luxe signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Maisons du monde

Le distributeur de meubles et d'objets de décoration indiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Orange

L'opérateur communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Pierre et Vacances

Le spécialiste du tourisme de proximité dévoilera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Renault

Le constructeur automobile présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Roche Bobois

Le spécialiste de l'ameublement haut de gamme livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Seb

Le groupe spécialisé dans le domaine du petit équipement domestique annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

STMicroelectronics

Le spécialiste franco-italien des semi-conducteurs dévoilera ses résultats du troisième trimestre.

Thales

Le groupe haute technologie spécialisé dans la défense publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Tikehau

Le spécialiste de la gestion d'actifs alternatifs précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Valeo

L'équipementier automobile livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Vinci

Le groupe de BTP communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Wendel

La société d'investissement rendra compte son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Vendredi 24 octobre

Exel Industries

Le spécialiste de la pulvérisation pour l'agriculture et l'industrie indiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Safran

L'équipementier aéronautique livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Sanofi

La laboratoire pharmaceutique détaillera ses résultats du troisième trimestre.