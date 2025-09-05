Agenda AOF / Economie - Lundi 8 septembre 2025

(AOF) - 8H00 en Allemagne
Balance commerciale en juillet
Production industrielle en juillet
10H30 en zone euro
Indice Sentix en septembre
Après une semaine d'atermoiements et faisant fi des menaces de Donald Trump, la Commission européenne a annoncé vendredi infliger une amende de 2,95 milliards d'euros à Google. L'exécutif européen a estimé que le géant américain de la tech avait abusé de sa position
Le conseil d'administration de Tesla a proposé un nouvel accord de rémunération pour le directeur général Elon Musk, évalué à environ 1.000 milliards de dollars (854,19 milliards d'euros) sur dix ans. L'accord proposé, qui s'il est approuvé serait le plus important
A peine élu vendredi président de Bourgogne-Franche-Comté, le sénateur socialiste Jérôme Durain, coauteur de la loi contre le narcotrafic, a fait de "la sécurité, valeur de gauche" une des priorités de son mandat, se positionnant déjà dans la bataille des élections
Ils sont une soixantaine de bénévoles à découvrir des savoir-faire traditionnels avec des professionnels du patrimoine sur le chantier de restauration du château fort de Berzy-le-Sec, près de Soissons, très endommagé durant la Première Guerre mondiale.
