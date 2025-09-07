Basketball-Les Bleus surpris par la Géorgie en 8es de finale de l'Euro

FIBA EuroBasket 2025 - Huitièmes de finale - France - Géorgie

L'équipe de France masculine de basket a été éliminée à la surprise générale dimanche en huitièmes de finale de l'Eurobasket par la Géorgie (80-70).

Les Bleus, vice-champions olympiques l'été dernier à Paris, sont tombés de haut à Riga face à la 24e nation mondiale, qui jouera son premier quart de finale d'un Championnat d'Europe face à la Finlande, surprenante tombeuse du favori serbe samedi soir (92-86).

Les hommes du sélectionneur Frédéric Fauthoux ont mené les débats moins de quatre minutes seulement sur l'intégralité de la partie avec quatre points d'avance au maximum en début de seconde période (44-40).

La France a souvent été en réaction, parvenant tout de même à égaliser après avoir compté jusqu'à neuf unités de retard au début du quatrième et dernier quart-temps (de 54-63 à 66-66). Mais Tornike Shengelia et Kamar Baldwin (24 points chacun), grâce à un trois points du premier nommé et trois lancers francs du deuxième, ont créé un nouvel écart avant de sceller leur succès historique.

C'est la deuxième fois au XXIe siècle que l'équipe de France n'accède pas aux quarts de finale de l'Eurobasket après 2017.

"On n'a pas abordé la rencontre comme on aurait dû, surtout dans le premier quart-temps et ils ont pris confiance. Ils se sont sentis inarrêtables jusqu'à la fin du match", a déclaré le meneur Sylvain Francisco en conférence de presse. "C'est assez dur, je suis déçu. (...) On n'aurait pas dû perdre ce match."

Un an après avoir fait trembler les Etats-Unis (98-87) en finale des Jeux olympiques à domicile, la France a conclu la première compétition internationale de Frédéric Fauthoux par un échec.

Successeur de Vincent Collet après la fin des JO, le Landais a déploré de nombreux forfaits en amont de la compétition dont la figure de proue de la nouvelle génération, Victor Wembanyama. Le prodige de 21 ans avait renoncé après une deuxième saison NBA interrompue dès le mois de février en raison d'une thrombose veineuse profonde à l'épaule droite.

L'arrière Evan Fournier et le pivot des Minnesota Timberwolves Rudy Gobert avaient également décidé de faire l'impasse sur l'échéance continentale tandis que Nicolas Batum et Nando De Colo ont pris leur retraite internationale après la finale olympique perdue.

Après le forfait supplémentaire de Matthew Strazel en préparation, seuls trois vice-champions olympiques (Bilal Coulibaly, Isaïa Cordinier et Guerschon Yabusele) figuraient à l'Eurobasket.

MALADRESSE RÉDHIBITOIRE

C'est une équipe en reconstruction qui s'est alors présentée à Katowice (Pologne) puis à Riga pour tenter d'enchaîner un cinquième podium européen en six éditions, trois ans après la médaille d'argent lors de l'Euro 2022.

Cette jeune escouade inexpérimentée a montré quelques irrégularités pendant le premier tour, capable de maîtriser la Slovénie de Luka Doncic (103-95) à la veille de s'incliner face à Israël (82-69).

"Cette équipe n'a pas beaucoup d'expérience, c'était un nouveau match, une nouvelle situation pour beaucoup de joueurs", a réagi Frédéric Fauthoux en conférence de presse.

Elle a également beaucoup pâti de la blessure d'Alexandre Sarr, victime d'une lésion du mollet lors du deuxième match des Bleus, qui a dépeuplé encore davantage un secteur intérieur déjà privé en préparation de Vincent Poirier.

Sa faible adresse extérieure, déjà aperçue au premier tour, a été rédhibitoire face à la Géorgie (6/36 à trois points).

La prochaine échéance internationale sera la Coupe du monde 2027 au Qatar, dont les qualifications débutent pour l'équipe de France en novembre prochain face à la Belgique.

(Rédigé par Vincent Daheron à Paris; édité par Zhifan Liu)