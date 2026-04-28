 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ageas communique la révision du nombre total d’actions émises
information fournie par GlobeNewswire 28/04/2026 à 18:05

Information réglementée

Ageas communique la révision du nombre total d’actions émises

Ageas a annoncé aujourd’hui la finalisation de l’acquisition de la part restante d’AG Insurance SA/NV. Cette transaction a été partiellement financée par un placement d’actions auprès de BNP Paribas Cardif composé de 18,5 millions d’actions – dont 15 millions nouvellement émises et 3,5 millions d’actions propres.

À la suite du placement, le nombre d’actions en circulation d’ageas SA/NV (le Dénominateur) est passé à 213.938.286. Chaque action en circulation d’ageas SA/NV confère un droit de vote.

Les actions nouvellement émises par ageas SA/NV seront cotées sur le marché réglementé d’Euronext Bruxelles à partir du 28 avril 2026.

Ageas est un groupe d’assurance international d’origine belge, coté en bourse, riche de 200 années d’expérience et de savoir-faire. Nous proposons à nos clients particuliers et professionnels des produits d’assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd’hui comme demain, et nous exerçons également des activités de réassurance. Classé parmi les plus grands groupes d’assurance européens, Ageas concentre ses activités sur l’Europe et l’Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l’assurance. Ageas gère avec succès des activités d’assurances en Belgique, au Royaume-Uni, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour et aux Philippines via une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs de renom. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total environ 55.000 salariés et a réalisé un encaissement annuel de plus d’EUR 19,6 milliards en 2025.

Pièce jointe


© GlobeNewswire

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un avion de transport Beluga appartenant à Airbus décolle de l'aéroport de Nantes Atlantique à Bouguenais
    Airbus décolle malgré une baisse des livraisons au 1er trimestre
    information fournie par Reuters 29.04.2026 10:45 

    L'action Airbus progresse ‌mercredi, l'avionneur européen ayant confirmé ses objectifs malgré une baisse ​des livraisons et du bénéfice d'exploitation au premier trimestre. Le groupe a annoncé mardi avoir livré 114 avions commerciaux au ​cours du premier trimestre, ... Lire la suite

  • Risques liés au crédit privé : attention danger ?
    Risques liés au crédit privé : attention danger ?
    information fournie par Boursorama 29.04.2026 10:41 

    Le marché du crédit privé américain traverse sa première véritable zone de turbulences après des années d'expansion. Entre fragilité de certains modèles économiques, hausse attendue des défauts et inquiétudes sur la transparence des valorisations, les investisseurs ... Lire la suite

  • Le nom du brasseur Carlsberg apparaît sur les robinets de bière
    Carlsberg voit ses ventes progresser au 1er trimestre malgré la crise iranienne
    information fournie par Reuters 29.04.2026 10:30 

    Carlsberg a ‌fait état mercredi d'une croissance trimestrielle de ses ​volumes pour la première fois depuis plus d'un an, une note positive pour le brasseur danois alors ​que le secteur est confronté aux défis posés par la ​guerre en Iran. Le troisième brasseur ... Lire la suite

  • Siège du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres
    L'Europe ouvre en ordre dispersé au gré des résultats
    information fournie par Reuters 29.04.2026 10:30 

    Les principales Bourses ‌européennes évoluent en ordre dispersé en début de ​séance mercredi, les opérateurs digérant une longue série de résultats tout en guettant l'annonce de la Réserve ​fédérale (Fed) et les publications de la "tech" outre-Atlantique. À Paris, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank