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Ageas boucle la cession de ses parts dans MAHB
information fournie par Zonebourse 11/09/2026 à 09:37
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Ageas annonce avoir finalisé la cession de sa participation de 30,95% dans le capital de Maybank Ageas Holdings Berhad (MAHB) à Maybank, pour un montant total en numéraire de 1,1 MdEUR, une transaction qui génère une plus-value nette après impôts de 464 MEUR.

L'accord valorise 100% de MAHB à 3,5 MdsEUR, ce qui correspond à un ratio cours-valeur comptable (P/B) d'environ 2 fois les capitaux propres IFRS 2025. Il a un effet positif sur la solvabilité d'Ageas et augmente son ratio Solvabilité II de 23 points de pourcentage.

La finalisation de cette transaction, annoncée début août, permet à la compagnie d'assurance belge de concrétiser la valeur significative créée durant les 25 ans de partenariat avec Maybank en Malaisie, tout en renforçant sa flexibilité financière.

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