Ageas annonce une mise à jour de la guidance du Résultat Opérationnel Net

Aujourd’hui, China Taiping Insurance Holding (CTIH) a publié une préannonce concernant ses résultats pour l’exercice 2025, liée à l’annonce faite par le Ministère chinois des Finances et l’Administration d’État de la Fiscalité concernant le traitement de l’impôt sur les sociétés dans le cadre de la transition vers les normes IFRS17/9. Cette nouvelle réglementation nécessite une mise à jour des impôts différés déclarés pour les exercices 2023 et 2024.

Cette mise à jour entraînera un impact positif unique sur les impôts différés inclus dans le résultat annuel 2025 de Taiping Life, la coentreprise chinoise d’Ageas. Par conséquent, Ageas s’attend à ce que son Résultat Opérationnel Net pour l’ensemble de l’année 2025 se situera entre EUR 1,6 et 1,65 milliards par rapport à l’indication précédente d’EUR 1,3 à 1,35 milliard.

Pour tout détail complémentaire, Ageas renvoie à la publication de ses résultats annuels 2025 le mercredi 25 février 2026 à 07h30 CET.

