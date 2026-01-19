 Aller au contenu principal
Ageas annonce une mise à jour de la guidance du Résultat Opérationnel Net
information fournie par GlobeNewswire 19/01/2026 à 07:00

Aujourd’hui, China Taiping Insurance Holding (CTIH) a publié une préannonce concernant ses résultats pour l’exercice 2025, liée à l’annonce faite par le Ministère chinois des Finances et l’Administration d’État de la Fiscalité concernant le traitement de l’impôt sur les sociétés dans le cadre de la transition vers les normes IFRS17/9. Cette nouvelle réglementation nécessite une mise à jour des impôts différés déclarés pour les exercices 2023 et 2024.

Cette mise à jour entraînera un impact positif unique sur les impôts différés inclus dans le résultat annuel 2025 de Taiping Life, la coentreprise chinoise d’Ageas. Par conséquent, Ageas s’attend à ce que son Résultat Opérationnel Net pour l’ensemble de l’année 2025 se situera entre EUR 1,6 et 1,65 milliards par rapport à l’indication précédente d’EUR 1,3 à 1,35 milliard.

Pour tout détail complémentaire, Ageas renvoie à la publication de ses résultats annuels 2025 le mercredi 25 février 2026 à 07h30 CET.

Ageas est un groupe d’assurance international d’origine belge, coté en bourse, riche de 200 années d’expérience et de savoir-faire. Nous proposons à nos clients particuliers et professionnels des produits d’assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd’hui comme demain, et nous exerçons également des activités de réassurance. Classé parmi les plus grands groupes d’assurance européens, Ageas concentre ses activités sur l’Europe et l’Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l’assurance. Ageas gère avec succès des activités d’assurances en Belgique, au Royaume-Uni, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour et aux Philippines via une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs de renom. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total environ 50.000 salariés et a réalisé un encaissement annuel de plus d’EUR 18,5 milliards en 2024.

