Ageas accroît de 6% son résultat opérationnel net au 1er semestre

Ageas publie un résultat opérationnel net de 776 MEUR au titre du 1er semestre 2026, en hausse de 6% par rapport à l'an dernier, "reflétant la solide performance de la vie dans tous les segments et la résilience des résultats non-vie malgré des sinistres météorologiques plus élevés, alors que l'an dernier avait bénéficié d'une météo clémente".

Les encaissements de la compagnie d'assurance belge ont atteint 12,1 MdsEUR au 1er semestre, soit une hausse de 17% tenant compte de l'acquisition d'esure et des 25% restants d'AG. A périmètre constant, les encaissements ont fortement progressé de 8%, dont des hausses de 9% en vie et de 6% en non-vie.

La génération de capital opérationnel s'est élevée à 1,1 MdEUR sur la période. Les entités du périmètre Solvabilité II ont généré 558 MEUR, en hausse malgré l'impact de la météo défavorable, tandis que le compte général a consommé 121 MEUR sous l'effet de coûts de financement plus élevés.

"La solidité de nos performances opérationnelles se traduit également par une forte génération de liquidités. Nous prévoyons désormais plus de 1,4 MdEUR de remontées de liquidités provenant de nos entités d'assurance en 2026, soit 49% de plus que l'an dernier et au-delà de nos prévisions précédentes", indique le CEO Hans De Cuyper.

Cette performance renforce la confiance d'Ageas dans le fait que le résultat opérationnel net de l'exercice 2026 dépassera 1,95 MdEUR, y compris la contribution de la vente de sa participation en Malaisie, et soutient le paiement d'un acompte sur dividende brut de 1,50 EUR par action en décembre.