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AFYREN et MINASOLVE signent un accord de partenariat pour développer conjointement, à l'échelle industrielle, des molécules biosourcées essentielles pour l'industrie des parfums
information fournie par Boursorama CP 05/11/2026 à 07:45

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• AFYREN et MINASOLVE s'associent pour commercialiser des molécules biosourcées clés dans le secteur des arômes et parfums
• Une opportunité de croissance mobilisant peu de capitaux, s'appuyant sur la plateforme de bioraffinerie d'AFYREN pour pénétrer les marchés des dérivés à forte valeur ajoutée

AFYREN, société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation unique basée sur un modèle complètement circulaire, et MINASOLVE, la branche de chimie verte du groupe Minafin et leader reconnu dans le domaine des solvants biosourcés, des intermédiaires spécialisés et des ingrédients destinés à divers secteurs industriels, unissent leurs forces pour commercialiser une sélection de molécules biosourcées clés.

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