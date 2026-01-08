 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AFYREN annonce le versement de financements complémentaires de 7 millions d’euros pour sa filiale AFYREN NEOXY
information fournie par Boursorama CP 08/01/2026 à 07:30

Pour recevoir toute l'information financière d'AFYREN en temps réel, faites-en la demande par mail à afyren@newcap.eu

Nicolas SORDET, Directeur Général d’AFYREN, déclare : « La période de montée en charge constitue une étape clé de l’industrialisation : elle exige de mobiliser des ressources importantes pour un actif qui n’a pas encore atteint sa pleine capacité. Il est donc crucial d’anticiper et de sécuriser les financements nécessaires afin de franchir cette phase avec sérénité. Pour cela, nous nous appuyons sur un mix équilibré associant subventions, dette et capitaux propres, garantissant la solidité de notre structure financière. Cette annonce est aussi l’occasion de réaffirmer notre reconnaissance envers nos partenaires financiers – banques, partenaires institutionnels et organismes financeurs de l’innovation, actionnaires – qui nous accompagnent depuis notre création. »

Valeurs associées

AFYREN
2,760 EUR Euronext Paris -1,78%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 08.01.2026 07:35 

    * SODEXO EXHO.PA a fait état jeudi d'une croissance modérée de son chiffre d'affaires au premier trimestre, citant un effet de change négatif de 4,0%, avec notamment la dépréciation du dollar américain par rapport à l'euro et l'impact des acquisitions et cessions. ... Lire la suite

  • SOITEC : Peu de risque à moyen terme
    SOITEC : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 08.01.2026 07:29 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • GETLINK : Risque de correction sous les résistances
    GETLINK : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 08.01.2026 07:29 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • Des tracteurs sont garés devant l'Arc de Triomphe lors d'une manifestation d'agriculteurs, le 8 janvier 2026 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    Les tracteurs de la Coordination rurale ont rejoint la tour Eiffel
    information fournie par AFP 08.01.2026 07:28 

    Des tracteurs d'agriculteurs membres du syndicat Coordination rurale sont entrés au cœur de Paris jeudi avant l'aube et certains ont gagné la tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe, afin de porter dans la capitale les revendications d'une profession en colère. "Certains ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank