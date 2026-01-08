AFYREN annonce le versement de financements complémentaires de 7 millions d’euros pour sa filiale AFYREN NEOXY

Pour recevoir toute l'information financière d'AFYREN en temps réel, faites-en la demande par mail à afyren@newcap.eu



Nicolas SORDET, Directeur Général d’AFYREN, déclare : « La période de montée en charge constitue une étape clé de l’industrialisation : elle exige de mobiliser des ressources importantes pour un actif qui n’a pas encore atteint sa pleine capacité. Il est donc crucial d’anticiper et de sécuriser les financements nécessaires afin de franchir cette phase avec sérénité. Pour cela, nous nous appuyons sur un mix équilibré associant subventions, dette et capitaux propres, garantissant la solidité de notre structure financière. Cette annonce est aussi l’occasion de réaffirmer notre reconnaissance envers nos partenaires financiers – banques, partenaires institutionnels et organismes financeurs de l’innovation, actionnaires – qui nous accompagnent depuis notre création. »