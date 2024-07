Afrique du Sud : TotalEnergies se retire des blocs offshore 11B/12B et 5/6/7

(AOF) - À la suite de la décision du partenaire CNRI de se retirer du bloc 11B/12B, TotalEnergies annonce également son retrait de ce bloc situé au large de la côte Sud de l'Afrique du Sud, dans lequel sa filiale TotalEnergies EP South Africa détient une participation de 45%. TotalEnergies est entrée dans le bloc 11B/12B en 2013 et y a réalisé deux découvertes de gaz, Brulpadda et Luiperd, qui n'ont toutefois pas pu être converties en développement commercial compte tenu des difficultés rencontrées pour développer et valoriser ces découvertes de gaz sur le marché sud-africain.

TotalEnergies a également décidé de se retirer du bloc d'exploration offshore 5/6/7, dans lequel TotalEnergies EP South Africa détient une participation de 40%.

